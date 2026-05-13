Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 6 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES), Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ), Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY), Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD), Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) ve Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

ANADOLU EFES (AEFES)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1697500 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,1442875 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 20,35 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

BEYAZ FİLO (BEYAZ)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,3009404 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,2557993 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 29,90 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM (BRKVY)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,5277728 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,4486068 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 103,67 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER (MCARD)

• Pay Başına Brüt Temettü: 5,3995680 TL

• Pay Başına Net Temettü: 4,5896328 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 197,80 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

MİGROS TİCARET (MGROS)

• Pay Başına Brüt Temettü: 4,5566457 TL

• Pay Başına Net Temettü: 3,8731488 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 673,94 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TURCAS PETROL (TRCAS)

• Pay Başına Brüt Temettü: 2,3474178 TL

• Pay Başına Net Temettü: 1,9953051 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 48,25 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI FİYAT NEDEN DEĞİŞİYOR?

Temettü ödemesi yapan şirketlerin hisselerinde, dağıtılan temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesi uygulanıyor. Bu nedenle hisselerin açılış fiyatları temettü sonrası farklı seviyelerden oluşabiliyor.