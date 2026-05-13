Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre mart ayında cari işlemler hesabı 9,67 milyar dolar açık verdi.

Açıklanan veri, AA Finans anketindeki 9 milyar 529,2 milyon dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Mart ayında hesaplanan 9,67 milyar dolarlık cari açık, 2023 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.