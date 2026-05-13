Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve küresel gelişmeler pompaya yansırken motorine gelen son zammın ardından şimdi de benzine zam beklentisi oluştu.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benzine bu gece yarısından itibaren 1,07 TL zam beklendiğini duyurdu.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSEK SEYİR

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle son üç seansta yaklaşık yüzde 8 yükselişin ardından yatay seyretti.

Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) vadeli kontratları 102 doların altında kaldı.

MOTORİNDEN SONRA BENZİNE DE ZAM BEKLENTİSİ

Motorin fiyatlarına dün yaklaşık 1 lira 10 kuruş zam uygulanmıştı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre şimdi de benzinde fiyat artışı gündeme geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek, paylaşımında "Motorinin ardından benzine de zam göründü. Benzine, bu gece yarısı 1,07 TL zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 63.88 TL

Motorin: 67.37 TL

LPG: 33.89 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 63.73 TL

Motorin: 67.25 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 64.83 TL

Motorin: 68.49 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 65.11 TL

Motorin: 68.76 TL

LPG: 33.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Petrol fiyatlarında ve dolar kurunda yaşanan yükselişler pompaya zam olarak yansıyabiliyor.