Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı.

Mart ayı dış ticaret performansı, küresel piyasalardaki fiyat hareketleri ve talep değişimlerinin yansımasıyla şekillendi.

Veriler, ihracatta birim değerin yükselmesine rağmen miktar bazında bir daralma yaşandığını, ithalatta ise sınırlı bir artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Dış ticaret haddi ise geçen yıla oranla iyileşme göstererek 92,5 seviyesine çıktı.

İHRACAT: FİYATLAR YÜKSELDİ, TALEP ZAYIFLADI

Mart ayında ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 oranında artış gösterdi.

Bu artışta en büyük payı yüzde 33,3 ile yakıtlar ve yüzde 15,4 ile ham maddeler aldı. İmalat sanayindeki artış ise yüzde 10,2 seviyesinde kaldı.

Ancak fiyatlardaki bu yükseliş, miktar bazında karşılık bulamadı. İhracat miktar endeksi mart ayında yüzde 16,7 gibi sert bir düşüş yaşadı. Özellikle;

• Gıda ve içecek: yüzde 15,7 azaldı.

• Yakıtlar: yüzde 23,5 azaldı.

• İmalat sanayi: yüzde 14,8 azaldı.

İTHALAT: MİKTAR ENDEKSİ SINIRLI ARTIŞTA

İthalat tarafında ise birim değer endeksi yüzde 6,3 oranında artarken, miktar endeksi de yüzde 1,8'lik sınırlı bir yükseliş kaydetti. İthalat verilerinde en dikkat çekici artış, miktar bazında yüzde 20,7 ile gıda, içecek ve tütün grubunda yaşandı. Yakıtlarda ise hem birim değerde (yüzde 2,7) hem de miktarda (yüzde 0,5) hafif bir gerileme görüldü.

DIŞ TİCARET HADDİ İYİLEŞİYOR

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2026 Mart ayında olumlu bir seyir izledi.

2025 yılının mart ayında 87,6 olan dış ticaret haddi, 4,9 puanlık bir artışla 92,5 seviyesine yükseldi. Bu durum, Türkiye'nin sattığı ürünlerin değerinin, aldığı ürünlerin değerine oranla daha fazla arttığını gösteriyor.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE KARIŞIK SEYİR

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriler, ticaretin ivmesini daha net ortaya koydu:

• İhracat Miktarı Kan Kaybediyor: Şubat ayına göre mart ayında ihracat miktar endeksi yüzde 4,7 azalarak 131,7’ye geriledi.

• İthalat Miktarı Yükselişte: Aynı dönemde ithalat miktar endeksi ise yüzde 2,5 artarak 131,3 oldu.