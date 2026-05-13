Terminallerde bayram yoğunluğu yaşanırken, akaryakıt ve işletme maliyetleri bilet fiyatlarını vurdu. 15 Mayıs itibarıyla yüzde 20’yi aşan zamlı tarifeler tüm güzergahlarda geçerli olacak.

Kurban Bayramı öncesi memleketine veya tatil beldelerine gitmek için plan yapan vatandaşlar, otobüs biletlerindeki fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı.

9 günlük uzun tatil süreci otogarlardaki hareketliliği artırırken, sektör temsilcileri artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyat etiketlerini güncelledi.

"RAYİÇLER KURTARMIYOR"

Sektör yetkilileri, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma ve otoyol-köprü ücretlerindeki artış nedeniyle zam kararının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Otobüs firması çalışanları, mevcut fiyatların işletme giderlerini karşılamadığını belirterek, "Petrol fiyatları malum, şu anki rayiçler maliyeti kurtarmıyor. Bayram yoğunluğuyla birlikte fiyatları yansıtmak zorunda kaldık" ifadelerini kullanıyor.

UZUN MESAFEDE RAKAMLAR KATLANDI: VAN BİLETİ 2.700 TL!

Zamlı tarifeler özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu seferlerinde kendisini daha sert hissettiriyor. Uygulanmaya başlanan yeni fiyatlarla birlikte bazı güzergahlardaki değişimler şöyle:

• Ankara - Gaziantep: Daha önce daha uygun seviyelerde olan biletler 1.600 TL’ye yükseldi.

• İstanbul - Düzce: Mevcutta 650 TL olan seferlerin bayram haftasında 750 TL olması bekleniyor.

• Doğu Seferleri: En çarpıcı artış Van hattında görüldü. Kısa süre öncesine kadar 1.700-1.800 TL bandında olan Van bileti, yeni tarifeyle 2.700 TL’ye kadar çıktı.

15 MAYIS KRİTİK EŞİK

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, fiyat artışlarının kademeli olarak başladığını ancak asıl büyük geçişin 15 Mayıs itibarıyla tüm Türkiye genelinde ve tüm güzergahlarda tamamlanacağını belirtiyor.

Uzmanlar, bayram yaklaştıkça yer bulma sorununun artabileceğini ve ek seferlerde fiyatların daha da yükselebileceğini belirterek, biletlerin şimdiden temin edilmesinin bütçe açısından daha güvenli olacağını ifade ediyor.

