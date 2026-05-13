Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncel seviyeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

MOTORİNE 1 LİRA 10 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıt sektöründe dün motorin grubuna 1 lira 10 kuruş zam uygulanmıştı. Zam sonrası motorin fiyatları birçok şehirde 68 TL seviyesine yaklaştı.

İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 63,88 TL, motorinin litre fiyatı 67,39 TL ve LPG’nin litre fiyatı 33,89 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası'nda ise benzin 63,72 TL, motorin 67,23 TL ve LPG 33,29 TL'den satılıyor.

ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzinin litre fiyatı 64,83 TL, motorinin litre fiyatı 68,49 TL ve LPG'nin litre fiyatı 33,87 TL olarak kaydedildi. İzmir'de ise benzin 65,11 TL, motorin 68,77 TL ve LPG 33,69 TL seviyesinde işlem görüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki değişimlere göre belirleniyor. Petrol fiyatlarında veya dolarda yaşanan yükseliş ve düşüşler, rafineri maliyetleri üzerinden pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor.