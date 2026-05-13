Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki değişimler piyasaların odağında yer alırken vatandaşlar da "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın sabah saatleri itibarıyla 6.858 TL alış ve 6.859 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Altın yatırımcıları gram altındaki anlık hareketleri yakından izliyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 11.121 TL seviyesinde bulunurken satış fiyatı ise 11.243 TL olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI VE TAM ALTINDA SON DURUM

Cumhuriyet altını alışta 44.349 TL, satışta ise 44.820 TL seviyesinde işlem görürken tam altın fiyatları da yatırımcıların radarında yer aldı.

ATA ALTINDA SON FİYATLAR

Yatırımcıların uzun vadeli güvenli liman olarak tercih ettiği ata altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Ata altın alış fiyatı 44.910 TL seviyesinde bulunurken satış fiyatı 46.040 TL oldu.

GREMSE ALTIN NE KADAR OLDU?

Yüksek tutarlı yatırımcıların radarındaki gremse altında da hareketlilik sürüyor. Gremse altın alışta 108.874 TL, satışta ise 111.355 TL seviyelerinde işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yarım altın fiyatları da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yarım altın satış fiyatı 22.472 TL seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 4.702 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve dolar endeksindeki hareketler ons altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor.