Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler döviz kurlarında dalgalanmaya neden olurken yatırımcılar "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Mayıs 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro alış satış fiyatları…

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

Dolar/TL saat 07.18 itibarıyla 45,3992 alış ve 45,4252 satış seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 53,3077 alış ve 53,3563 satış bandında.

DÖVİZ KURLARINDA HANGİ GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR?

Analistler; ABD enflasyon verileri, Fed faiz beklentileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politikaları ve jeopolitik gelişmelerin döviz piyasalarında fiyatlamaları etkilediğini belirtiyor.