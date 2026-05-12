Dolar/TL ve Euro/TL'de son durum belli oldu. 12 Mayıs 2026 Salı günü güncel döviz alış-satış fiyatları yatırımcıların radarında.

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelere çevrilirken, döviz kurlarındaki hareketlilik de yatırımcıların odağında yer alıyor. İç piyasada dolar/TL ve Euro/TL kurundaki güncel seviyeler yakından takip edilirken, vatandaşlar "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

12 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla döviz piyasalarında dolar ve euro sınırlı hareketlerle işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL kuru saat 07.24 itibarıyla;

Alış: 45,3843 TL
Satış:45,3997 TL

EURO NE KADAR?

Euro/TL kuru aynı saatlerde;

Alış: 53,3844 TL
Satış: 53,4281 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,39 45,41 % 0.09 10:32
Euro 53,38 53,39 % -0.15 10:32
İngiliz Sterlini 61,48 61,50 % -0.42 10:32
Avustralya Doları 32,76 32,78 % -0.33 10:32
İsviçre Frangı 58,17 58,21 % -0.18 10:32
Rus Rublesi 0,61 0,62 % -0.24 10:30
Çin Yuanı 6,68 6,68 % 0.05 10:32
İsveç Kronu 4,90 4,90 % -0.41 10:32
