Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanma ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt tabelaları yeniden değişti.

MOTORİNE 1 LİRA 10 KURUŞ ZAM

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorin fiyatları birçok şehirde 68 TL seviyesine yaklaşırken, bazı doğu illerinde ise 70 TL sınırı aşıldı.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarında 7,17 TL tutarında bir indirim gerçekleşmiş ancak bu indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımamıştı. İndirimin yaklaşık 1,62 TL'lik kısmı Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV artışı olarak kullanılmıştı.

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası motorinin litre fiyatı;

İstanbul'da 67,37 TL

Ankara'da 68,49 TL

İzmir'de 68,77 TL

Doğu illerinde ise 70,22 TL seviyesine yükseldi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

12 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,88 TL

Motorin: 67,39 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,72 TL

Motorin: 67,23 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,83 TL

Motorin: 68,49 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,11 TL

Motorin: 68,77 TL

LPG: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık, döviz kurundaki yükseliş ve vergi artışlarının akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin petrol piyasasında fiyatlamaları etkilediği ifade ediliyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kuruna göre hesaplanırken, rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve KDV eklenerek pompaya yansıtılıyor.