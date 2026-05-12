Gram altın 6.892 TL, çeyrek altın 11.280 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarında gözler ABD enflasyon verileri ve Orta Doğu gelişmelerinde.
Altın fiyatları 12 Mayıs 2026 Salı gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD’de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde altın fiyatlarında yatay görünüm öne çıkıyor.
Gram altın güne 6.892 TL seviyesinden başlarken, ons altın fiyatı 4.726 dolar seviyesinde işlem görüyor. İç piyasada ise gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum araştırılıyor.
GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 12 MAYIS
Gram altın
Alış: 6.891,12 TL
Satış: 6.892,06 TL
Çeyrek altın
Alış: 11.176,00 TL
Satış: 11.280,00 TL
Yarım altın:
Alış: 22.352,00 TL
Satış: 22.546,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 44.553,00 TL
Satış: 44.968,00 TL
Ons altın
Alış: 4.725,46 dolar
Satış: 4.726,01 dolar
ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE
Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) faiz politikası açısından kritik sinyaller verebileceğini belirtiyor. Faiz beklentilerindeki değişimlerin ise ons altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki güvenli liman talebi de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.