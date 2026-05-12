Google Haberler

Gram altın 6.892 TL, çeyrek altın 11.280 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarında gözler ABD enflasyon verileri ve Orta Doğu gelişmelerinde.

Altın fiyatları 12 Mayıs 2026 Salı gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD’de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde altın fiyatlarında yatay görünüm öne çıkıyor.

Gram altın güne 6.892 TL seviyesinden başlarken, ons altın fiyatı 4.726 dolar seviyesinde işlem görüyor. İç piyasada ise gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum araştırılıyor.

Altın fiyatları yatay seyrediyor! 12 Mayıs 2026 güncel rakamlar, Görsel 1

GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 12 MAYIS

Gram altın
Alış: 6.891,12 TL
Satış: 6.892,06 TL

Altın fiyatları yatay seyrediyor! 12 Mayıs 2026 güncel rakamlar, Görsel 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Çeyrek altın
Alış: 11.176,00 TL
Satış: 11.280,00 TL

Dolar ve euro kaç TL? 12 Mayıs 2026 güncel döviz fiyatları Dolar ve euro kaç TL? 12 Mayıs 2026 güncel döviz fiyatları

Altın fiyatları yatay seyrediyor! 12 Mayıs 2026 güncel rakamlar, Görsel 3

Yarım altın:
Alış: 22.352,00 TL
Satış: 22.546,00 TL

Altın fiyatları yatay seyrediyor! 12 Mayıs 2026 güncel rakamlar, Görsel 4

Motorin tekrar 70 TL sınırına dayandı! 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları Motorin tekrar 70 TL sınırına dayandı! 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

Cumhuriyet altını
Alış: 44.553,00 TL
Satış: 44.968,00 TL

Altın fiyatları yatay seyrediyor! 12 Mayıs 2026 güncel rakamlar, Görsel 5

Ons altın
Alış: 4.725,46 dolar
Satış: 4.726,01 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.855,75 6.856,66 % -0.72 10:25
Ons Altın / TL 213.334,86 213.425,58 % -0.66 10:40
Ons Altın / USD 4.699,39 4.699,86 % -0.76 10:40
Çeyrek Altın 10.969,20 11.210,63 % -0.72 10:25
Yarım Altın 21.869,85 22.421,27 % -0.72 10:25
Ziynet Altın 43.876,81 44.705,40 % -0.72 10:25
Cumhuriyet Altını 45.634,00 46.324,00 % 0.61 17:07
Tüm Altın Fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) faiz politikası açısından kritik sinyaller verebileceğini belirtiyor. Faiz beklentilerindeki değişimlerin ise ons altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki güvenli liman talebi de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CCOLA, ASUZU, GIPTA... Temettü hisselerinde fiyatlar değiştiCCOLA, ASUZU, GIPTA... Temettü hisselerinde fiyatlar değişti
UBS: Altın 5 bin 600 dolar, gümüş 100 dolar olabilir 'Talep arzı aşacak'UBS: Altın 5 bin 600 dolar, gümüş 100 dolar olabilir 'Talep arzı aşacak'

Google Haberler