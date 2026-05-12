Altın fiyatları 12 Mayıs 2026 Salı gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD’de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde altın fiyatlarında yatay görünüm öne çıkıyor.

Gram altın güne 6.892 TL seviyesinden başlarken, ons altın fiyatı 4.726 dolar seviyesinde işlem görüyor. İç piyasada ise gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum araştırılıyor.

GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 12 MAYIS

Gram altın

Alış: 6.891,12 TL

Satış: 6.892,06 TL

Çeyrek altın

Alış: 11.176,00 TL

Satış: 11.280,00 TL

Yarım altın:

Alış: 22.352,00 TL

Satış: 22.546,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 44.553,00 TL

Satış: 44.968,00 TL

Ons altın

Alış: 4.725,46 dolar

Satış: 4.726,01 dolar

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) faiz politikası açısından kritik sinyaller verebileceğini belirtiyor. Faiz beklentilerindeki değişimlerin ise ons altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki güvenli liman talebi de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.