Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programında tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni destek paketlerini açıkladı.

Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçildiğini belirten Erdoğan, "Pazarlama sorunu yaşamayacağınız ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz" dedi.

"10 MİLYON DOLARA KADAR FİNANSMAN İMKANI SAĞLAYACAĞIZ" 24 AY GERİ ÖDEMESİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda alanında yatırım yapacak üretici ve işletmelere yönelik yeni destek paketinin detaylarını paylaşarak, "Tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimi kolaylaştıracağız. Proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar kredi vereceğiz. Krediler 24 ay geri ödemesiz ve 7 yıla kadar vadeli olacak" dedi.

Erdoğan ayrıca, "10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026 yılında kullanıma açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Destek alacak proje limitlerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50 ile 70'ini hibe edeceğiz" diye konuştu.

"500 MİLYON DOLARLIK KREDİ HACMİ OLUŞTURACAĞIZ"

Kredi Garanti Fonu destekli yeni bir mekanizmanın da devreye alınacağını açıklayan Erdoğan, "Bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma ile krediye erişimde sorun yaşayanlar için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Böylece 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayacağı yeni kanallar oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİLERİMİZE TOPLAM 706 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

Tarım sektörüne yönelik desteklere değinen Erdoğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana desteklerimiz ile, kredi destekleri ile toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için 939 milyar liraya çıkardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Su stresi ve iklim krizi yanında salgın, sıcak savaşlar da gıda arz güvenliğinin önemini tescilledi. Gıda milliyetçiliği yaygınlık kazandı" ifadelerini kullandı.

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİ SORUNUMUZ YOK"

Türkiye'nin tarımsal üretimde birçok alanda güçlü konumda olduğunu belirten Erdoğan, "Cennet vatanımızda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde 3, meyvede 4.'yüz. 21 üründe ilk üçteyiz" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur" ifadelerini kullandı.

"BİTKİSEL ÜRETİM BU YIL YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEK"

Zirai don olaylarına rağmen üretimde toparlanma beklendiğini belirten Erdoğan, "Zirai don gibi hadiselerle düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl yeniden yükselişe geçecek. Birçok üründe bu yıl çok bereketli bir yıl olacak" dedi.

HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ SÜRECEK

Kırsal kalkınmanın önemine değinen Erdoğan, "Kırsal kalkınma sadece tarım değil, kalkınma politikamızın da temelini teşkil ediyor. Destek programlarımızı sürekli hale getireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Büyükbaş destek programında hak sahiplerine ödemeleri önümüzdeki ay yapacağız" ifadelerini kullandı.