Cumhurbaşkanlığına sunulan ve AK Parti tarafından TBMM gündemine taşınması beklenen 41 maddelik yeni yasa taslağı, sigara kullanımını ve satışını tamamen bitirmeyi hedefliyor.

Taslakta yer alan en radikal madde; 1 Ocak 2040 itibarıyla Türkiye genelinde her türlü tütün ürününün üretiminin, satışının ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesi. İşte tiryakileri ve sektörü kökten değiştirecek o düzenlemenin detayları:

SİGARADA NAKİT DEVRİ KAPANIYOR

Gençlerin sigaraya erişimini engellemek ve kayıt dışılığı sıfırlamak amacıyla sigara satışında nakit ödeme dönemi sona eriyor.

Tütün ürünleri yalnızca elektronik sistemler (kredi/banka kartı) üzerinden, kimlik ve yaş doğrulaması yapılarak satılabilecek.

Satışı yapılan her paket anlık olarak sisteme kaydedilecek.

BOYUTLAR TEK TİP OLACAK

Reklam etkisini ve "çekiciliği" azaltmak amacıyla sigara boyutları standart hale getirilecek.

"Uzun-kısa sigara" ayrımı ortadan kalkacak; tüm ürünler tek tip boyutta üretilecek.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de aynı yasak kapsamına dahil edilecek.

CEZALAR 100 KAT ARTIYOR

Düzenlemenin en geç 2028 yılına kadar hayata geçirilmesi hedeflenirken, kuralları ihlal edenlere yönelik yaptırımlar caydırıcılık dozunu artırmak için 100 katına kadar yükseltilecek.

Bireysel Cezalar: Yasaklı alanlarda sigara içenlere 5 bin TL idari para cezası verilecek.

İşletme Cezaları: İhlal durumunda 50 bin TL'den başlayan cezalar, tekrarı halinde kademeli kapatma ve 10 milyon TL'ye varan ağır yaptırımlara dönüşecek.

Hapis Cezası: Çocuklara tütün ürünü satanlara 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

YENİ MESAFE VE SERVET YASAKLARI

Yeme-İçme Sektörü: Kafe ve restoranların açık alanlarında dahi sigara içilemeyecek. İşletmelerin sadece %10'luk bir alanı "sigara içme alanı" olarak ayrılabilecek ancak bu bölgelere garson hizmeti ve yiyecek-içecek servisi yapılamayacak.

Kamu ve Okul Mesafesi: Sigara içme alanları kamu binalarına en az 20 metre, okul ve ibadethanelere ise en az 10 metre mesafede olacak.

Plajlar: Plajlarda sigara üniteleri arasındaki mesafe 200 metreden az olmayacak.

Elektronik Denetim: İhlallerin tespiti için Sağlık Bakanlığı ekipleri ses ve görüntü kaydı alabilen elektronik sistemlerle denetim yapacak.

ZAMAN ÇİZELGESİ

2026-2028: Düzenlemenin kademeli olarak hayata geçirilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması.

1 Ocak 2040: Türkiye'de tütün ürünlerinin üretim ve satışının tamamen yasaklanması.