Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımları döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürürken, dolar ve euro fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer aldı.

Döviz piyasalarını takip edenler "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken, bankalararası piyasada güncel alış-satış rakamları belli oldu.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL kuru 11 Mayıs 2026 saat 07.16 itibarıyla alış fiyatında 45,3674 TL, satış fiyatında ise 45,3877 TL seviyelerinde işlem görüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL kuru ise aynı dakikalarda alışta 53,3530 TL, satışta 53,4201 TL seviyelerinde bulunuyor.