Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arz sürecine ilişkin detaylar netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 Mayıs 2026 tarihinde onay verdiği halka arz için talep toplama tarihleri açıklandı.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre yatırımcılar, 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde olmak üzere 3 iş günü boyunca talepte bulunabilecek.

EKDMR İŞLEM KODUYLA HALKA ARZ OLACAK

Ekinciler Demir Çelik'in halka arzı EKDMR işlem koduyla gerçekleştirilecek. Halka arzda pay başına satış fiyatı 45,00 TL olarak belirlendi.

Şirketin halka arz sonrası piyasa değerinin 14,400 milyar TL olması beklenirken;

F/K oranı: 32,27

PD/DD oranı: 0,90

FD/FAVÖK oranı: 10,33 olarak açıklandı.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2,34 MİLYAR TL OLACAK

Demir-çelik üretimi alanında faaliyet gösteren şirketin halka arz büyüklüğü 2.340.000.000 TL seviyesinde olacak.

Halka arzdan elde edilmesi beklenen net gelirin ise 1.734.703.907 TL olması öngörülüyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Toplam 52.000.000 lot satışa sunulacak halka arzda; 40.000.000 lot sermaye artırımı ve 12.000.000 lot ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Şirketin fiili dolaşım oranı yüzde 16,25 olurken, halka arzın katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

DAĞITIM YÖNTEMİ BELLİ OLDU

Halka arzda bireysel yatırımcılar için "eşit dağıtım" yöntemi uygulanacak.

Yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise 10.001 lot ve üzeri taleplerde "Oransal dağıtım" yöntemi kullanılacak.

Dağıtım grubunda payların;

Yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara,

Yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcılara,

Yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara,

Yüzde 20'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarını da açıkladı.

Buna göre gelirlerin;

Yüzde 25'i yenilenebilir enerji yatırımlarında,

Yüzde 40'ı hammadde tedariği ve işletme sermayesinde,

Yüzde 25'i üretim tesislerinde modernizasyon ve kapasite artışı yatırımlarında,

Yüzde 10'u ise kütük kaynatma sistemi yatırımında kullanılacak.

1 YIL SATIŞ VE SERMAYE ARTIRIMI YAPILMAYACAK

Şirket ayrıca 1 yıl boyunca sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. Şirket ortaklarının da 1 yıl süreyle pay satışı yapmayacağı taahhüdünde bulundu.