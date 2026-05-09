Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Bloomberg HT'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Küresel piyasalarda derinleşen çip krizi ve bölgesel çatışmalar, teknoloji ürünlerinde yeni zam dalgasının kapısını araladı. Yılbaşından bu yana fiyatları yaklaşık yüzde 25 artan akıllı telefon ve tabletlerde, maliyet baskısının sürmesi nedeniyle yıl sonuna kadar yüzde 20 ila yüzde 25 arasında ek fiyat artışı bekleniyor.

2026 yılı genelinde akıllı telefon pazarında yüzde 7, tablet pazarında ise yüzde 10 büyüme öngörülürken, Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla devreye alınan 5G teknolojisi bu büyümenin en önemli itici gücü olarak gösteriliyor. Ancak artan maliyetler ve alım gücündeki düşüş, tüketicilerin teknolojiye erişimini zorlaştırıyor.

KÜRESEL PAZARDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Murat Azdemir, gelişmiş ülkelerde teknolojik ürün pazarının yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle yavaşladığını söyledi.

Azdemir, "2025 yılında gelişmiş ülkelerdeki pazar enflasyon ve yüksek faiz oranları nedeniyle yavaşladı ancak gelişmekte olan ülkelerin etkisiyle küresel pazar yılı yüzde 3 ile yüzde 4 ortalamayla kapattı" ifadelerini kullandı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon cep telefonu ve 2 milyon tablet satışı gerçekleşti. Azdemir, 2026 yılında da benzer

büyüme oranlarının korunmasının beklendiğini belirtti.

5G VE YAPAY ZEKA TALEBİ ARTIRIYOR

Özellikle özel günlerde satışların hızlandığını kaydeden Azdemir, Anneler Günü haftasında satışlarda yaklaşık yüzde 25 artış yaşandığını söyledi.

Türkiye'de 5G destekli cihaz kullanım oranının yüzde 30 seviyelerinde olduğunu belirten Azdemir, yapay zeka kullanımının bireysel kullanıcılar arasında yaygınlaşmasının da pazarı desteklediğini ifade etti.

Ancak talepteki artışa rağmen üretim maliyetlerindeki sert yükseliş sektör üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ÇİP MALİYETLERİ 9 KAT ARTTI

Akıllı telefon ve tabletlerin en kritik bileşeni olan yarı iletkenlerde yaşanan maliyet artışı sektörün dengelerini değiştirdi.

Murat Azdemir, ABD ile İran arasındaki savaşın etkisiyle yarı iletken maliyetlerinde geçtiğimiz hafta 9 ile 9,50 kat arasında artış yaşandığını açıkladı.

Azdemir, fiyat baskısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ortalama bir akıllı telefonun içinde yarı iletken maliyetinin yüzde 20 ile yüzde 25 gibi düşünürsek yani bu artan fiyatla beraber ürünlerin maliyeti çok hızlı şekilde yükseliyor. Yaklaşık her ay fiyat revizyonu görüyoruz çip tarafında her hafta değişen bir fiyatlama var dolayısı ile ileriye dönük bir fiyatlama yapmak kolay değil. Bu 1 ile 1.5 sene daha böyle devam edecek gibi görünüyor çünkü yarı iletken talebi çok güçlü, ürün tedariği zorlaştı. Geçen yıl ile bu yıl arasına baktığımızda bizim gördüğümüz fiyat değişikliği şu anda dolar bazında yüzde 25 oldu. Önümüzdeki dönemde trendin böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de bunun üzerine lojistik maliyeti, kur farkı ekleniyor ama global endeksten bakacak olursak, yüzde 20 ile yüzde 25 daha fiyat artışı görebiliriz."

Uzmanlar, çip krizinin devam etmesi halinde teknoloji ürünlerinde fiyat baskısının 2027’ye kadar sürebileceğine dikkat çekiyor.