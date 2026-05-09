Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak. TCMB'den yapılan duyuruya göre Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtımı kapsamında saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin resmi internet sitesi ile X ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

ÖNCEKİ TAHMİN NE YÖNDEYDİ?

Piyasaların odağında ise Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde yeni bir revizyona gidip gitmeyeceği yer alıyor. TCMB, 12 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemişti.

Buna göre, daha önce yüzde 13-19 aralığında bulunan yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15-21 bandına yükseltilmişti. Banka ayrıca 2026 yılı için belirlenen yüzde 16 seviyesindeki ara hedefini korumuştu.

Öte yandan piyasa beklentilerindeki bozulma dikkat çekiyor. Mayıs ayı başı itibarıyla ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalama yüzde 28,16 seviyesine kadar yükseldi.

ENFLASYON NİSANDA KAÇ OLMUŞTU?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Nisan 2026 döneminde enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.

Aylık artış: Yüzde 4,1

Yıllık artış: Yüzde 32,3

Yılbaşından itibaren artış: Yüzde 14,64

KRİTİK BAŞLIKLAR YAKINDAN İZLENECEK

14 Mayıs'ta açıklanacak raporda özellikle şu başlıklar yakından takip edilecek:

Yüzde 15-21 aralığındaki yıl sonu tahmininin korunup korunmayacağı,

Yüzde 16 seviyesindeki ara hedefte değişikliğe gidilip gidilmeyeceği,

Enflasyon görünümüne ilişkin yeni risk değerlendirmeleri,

Para politikasına yönelik olası mesajlar.

Uzmanlar, nisan ayında açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından TCMB'nin yukarı yönlü yeni bir revizyon yapma ihtimalinin güçlendiğine işaret ediyor.