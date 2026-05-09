Anneler Günü yaklaşırken çiçek fiyatlarında dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle orkide, kırmızı gül ve özel tasarım aranjmanlarda fiyatlar binlerce liraya ulaşırken, standart buketlerde bile yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

2026 yılı itibarıyla çiçek fiyatları tercih edilen ürünün türüne, boyutuna ve tasarımına göre geniş bir aralıkta değişiyor. En çok tercih edilen seçeneklerden biri olan orkideler ortalama 500 TL seviyesinden başlarken, özel tasarım ürünlerde fiyatlar 4 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.

GÜL FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Anneler Günü'nün klasik tercihleri arasında yer alan kırmızı güllerin tanesi 150 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Özel kutulu ve tasarım gül aranjmanlarında ise fiyatların yaklaşık 3 bin TL seviyesine ulaştığı görülüyor.

Karışık çiçek buketleri genellikle 600 TL'den başlayan fiyatlarla satılırken, vazolu ve premium aranjmanlarda rakamlar 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

EKONOMİK SEÇENEKLER DE VAR

Daha uygun fiyatlı alternatifler arasında küçük saksı çiçekleri öne çıkıyor. Uzun ömürlü saksı bitkileri yaklaşık 50 TL bandından başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.