Kamuoyunda "Yeşil pasaport" olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesine yönelik yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif kapsamında, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere de belirli şartları taşımaları halinde yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor.

Düzenlemeye göre özel okullarda en az 10 yıl görev yapan öğretmenler, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile terör suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyetleri bulunmaması şartıyla yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

"AYNI İŞİ YAPAN ÖĞRETMENLER ARASINDA EŞİTSİZLİK OLUŞUYOR"

Kanun teklifinin gerekçesinde, eğitim hizmetinin Anayasa ile güvence altına alınmış temel kamu hizmetlerinden biri olduğu vurgulandı.

Gerekçede, kamu ve özel sektörde görev yapan öğretmenlerin aynı müfredatı uyguladığı, aynı pedagojik sorumlulukları taşıdığı ve aynı nesilleri yetiştirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut uygulamada yalnızca kamu görevlisi statüsünde bulunan öğretmenlere hususi damgalı pasaport hakkı tanınmakta; özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise bu haktan yararlanamamaktadır."

Özel okul öğretmenlerinin de Millî Eğitim Bakanlığı denetiminde görev yaptığına dikkat çekilen teklif metninde, mevcut durumun aynı işi yapan öğretmenler arasında özlük hakları bakımından eşitsizlik yarattığı ifade edildi.

"EĞİTİMDE KALİTE VE ULUSLARARASI HAREKETLİLİK DESTEKLENECEK"

Teklifte ayrıca özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilmesinin;eğitimde kaliteyi artıracağı, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyeceği ve uluslararası hareketliliği teşvik edeceği savunuldu.

Düzenleme ile eşitlik ilkesi ve kamu güvenliği arasında dengeli bir yapı kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

Mevcut uygulamada yeşil pasaport hakkı bulunan gruplar şöyle sıralanıyor:

Devlet memurları ve kamu görevlileri

Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri bu haktan yararlanabiliyor. Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını koruyor.

TBMM ve hükümet üyeleri

Eski milletvekilleri ve eski bakanlar da yeşil pasaport alabiliyor.

Belediye başkanları

Görevleri süresince büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile belirli kadro derecesiyle emekli olan eski belediye başkanlarına da bu hak tanınıyor.

Sporcular

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular belirli şartlarla yeşil pasaport kullanabiliyor.

Kamu bankası ve bazı kurum çalışanları

Özelleştirme öncesinde yeşil pasaport hakkı bulunan kurumlarda çalışan bazı kişiler de belirli koşullarla bu haktan faydalanabiliyor.

İhracatçılar ve şirket yetkilileri

Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri, ortakları ve çalışanlarına da yeşil pasaport verilebiliyor.

Avukatlar

Baroya en az 15 yıl kayıtlı olan avukatlar da mevcut düzenleme kapsamında yeşil pasaport alma hakkına sahip bulunuyor.