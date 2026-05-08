Listenin zirvesinde yer alan Bitcoin, 80 bin dolar eşiğini kalıcı olarak aşması ve 82 bin dolar seviyelerine kadar tırmanmasıyla dikkat çekiyor.

Kurumsal ilginin yanına yoğun ETF girişlerinin eklenmesi, BTC’yi hem perakende hem de profesyonel yatırımcıların odak noktası tutmaya devam ediyor.

CARDANO (ADA): "UYUYAN DEV" TARTIŞMALARI

Cardano, yatırımcılar arasında "hak ettiği değerin altında" olduğu iddiasıyla gündemde.

Sosyal medya kullanıcıları, ADA’nın köklü bir Katman-1 projesi olmasına rağmen uzun süredir diğer altcoinlere kıyasla düşük performans sergilediğini savunuyor. Bu topluluk desteği, projeyi yeniden trendlere taşıdı.

AVALANCHE (AVAX): HIZ VE OYUN ODAKLI GELECEK

AVAX, teknik özellikleriyle ön planda. "Anında kesinlik" (instant finality) sunan yapısı ve özelleştirilebilir alt ağları (subnets), özellikle geliştiriciler ve oyun sektörü tarafından övülüyor.

AVAX’ın staking güvenliği ve ekosistemdeki benimsenme hızı yatırımcı ilgisini diri tutuyor.

1İNCH (1INCH): HACK KRİZİ GÜNDEMDE

Listenin en talihsiz ismi ise 1inch oldu. Platformun entegre ettiği üçüncü taraf likidite sağlayıcısı TrustedVolumes üzerinden gerçekleşen saldırı, sosyal medyanın bir numaralı konusu haline geldi.

Saldırganların proxy üzerinden yaklaşık 5,8 - 6,7 milyon dolar değerinde varlığı (WETH, USDC, USDT, WBTC) boşaltması, platform güvenliğinin tartışılmasına yol açtı.

MONERO (XMR): GİZLİLİK HER ZAMANKİNDEN DAHA KRİTİK

Finansal gözetim ve kişisel veri gizliliği tartışmalarının arttığı bu dönemde Monero, gizlilik odaklı yapısıyla yeniden sahneye çıktı.

Sosyal medyada XMR’nin güncellemeleri ve merkeziyetsiz, takip edilemez işlemleri, kripto para dünyasındaki vazgeçilmez rolü üzerinden tartışılıyor.

TONCOİN (TON): TELEGRAM KURUCUSUNDAN DEV DESTEK

Toncoin cephesindeki hareketliliğin ana kaynağı, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un açıklamaları oldu.

Durov, Telegram’ın TON blok zinciri üzerinde operasyonel bir rol üstleneceğini ve en büyük doğrulayıcı (validator) olarak hareket edeceğini duyurdu.

Bu gelişme, TON’u kurumsal destek anlamında listenin en güçlü isimlerinden biri yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.