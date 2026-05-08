Bitcoin madenciliği dünyasının devlerinden Core Scientific, 2026 yılının ilk çeyreğine dair finansal raporlarını paylaşarak strateji değişimine gittiği sinyallerini verdi.

Şirket, geleneksel madencilik faaliyetlerinden ziyade yapay zekâ (AI) altyapı sağlayıcılığına odaklanan yeni rotasını rakamlarla ortaya koydu.

Core Scientific, operasyonel süreçlerini finanse etmek amacıyla ilk çeyrekte toplam 2.385 adet Bitcoin satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu satıştan yaklaşık 208,3 milyon dolar nakit girişi sağlayan şirket, likidite gücünü artırmayı hedefliyor.

Çeyrek sonu itibarıyla şirketin elindeki toplam likidite (nakit ve BTC dahil) 1,04 milyar dolar seviyesine ulaştı.

AI GELİRLERİ MADENCİLİĞİ TAHTINDAN İNDİRDİ

Şirketin dönüşüm stratejisinin en somut kanıtı gelir kalemlerinde görüldü. İlk kez yapay zekâ veri merkezi operasyonları, geleneksel madenciliği geride bıraktı:

• Yapay Zekâ (AI) Barındırma Geliri: 77,5 milyon dolar
• Bitcoin Madenciliği Geliri: 30,1 milyon dolar

Özellikle CoreWeave ile yapılan ve 590 megavata yükseltilen kapasite anlaşmasının, önümüzdeki 12 yıl içinde şirkete yaklaşık 10,2 milyar dolar gibi devasa bir nakit akışı sağlaması bekleniyor.

347 MİLYON DOLARLIK ZARARIN PERDE ARKASI

Şirket dönem bazında 347,2 milyon dolar net zarar açıklasa da bu rakamın büyük bir kısmının nakit çıkışı gerektirmeyen "değer düşüklüğü" giderlerinden kaynaklandığı görüldü.

Madencilik ekipmanlarındaki teknolojik değişim ve piyasa koşulları nedeniyle ayrılan 266,5 milyon dolarlık karşılık, bilançodaki zarar rakamını yukarı taşıdı.

BORÇ YAPILANDIRMASI VE DEV TAHVİL İHRACI

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak adına borç yükünü hafifleten Core Scientific:

• 3,3 milyar dolarlık (yüzde 7,75 faizli) teminatlı tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

• Bu ihraçtan gelen kaynakla, yaklaşık 1 milyar dolarlık vadeli kredinin yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

