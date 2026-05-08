Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre; Türkiye'de altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle bankalardaki altın mevduatı 2026 yılının ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt dışı hariç toplam altın mevduatı yaklaşık 3,6 trilyon TL'ye çıktı.

86 milyonluk nüfusa oranlandığında bankacılık sisteminde kişi başına düşen ortalama altın mevduatı ise 41 bin 854 TL seviyesinde gerçekleşti.

BANKALARDAKİ ALTIN MİKTARI REKOR KIRDI

BDDK verilerine göre Aralık 2025'te 616,5 ton seviyesinde bulunan bankalardaki altın miktarı, Mart 2026 itibarıyla 699,1 tona yükseldi.

Böylece miktar bazında altın hesapları ilk çeyrekte yüzde 13,40 artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki aylık rekor, Şubat 2021'de görülen 685 ton seviyesiydi.

EN ÇOK ALTIN MEVDUATI İSTANBUL'DA

2026 yılının ilk çeyreğinde rakamsal olarak en yüksek altın mevduatına sahip il İstanbul oldu. İstanbul'daki toplam altın mevduatı 1 trilyon 467,23 milyar TL’ye ulaştı.

İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti.

Altın mevduatı en yüksek ilk 10 il şöyle sıralandı:

1- İstanbul: 1 trilyon 467,23 milyar TL

2- Ankara: 475,38 milyar TL

3- İzmir: 245,70 milyar TL

4- Antalya: 143,30 milyar TL

5- Bursa: 128,89 milyar TL

6- Kocaeli: 96,68 milyar TL

7- Konya: 79,181 milyar TL

8- Adana: 68,36 milyar TL

9- Mersin: 66,20 milyar TL

10- Muğla: 65,31 milyar TL

EN DÜŞÜK ALTIN MEVDUATI ARDAHAN'DA

Altın mevduatı en düşük iller listesinde ise Ardahan ilk sırada yer aldı. Ardahan’'daki toplam altın mevduatı 1,839 milyar TL olarak kaydedildi.

Altın mevduatı en düşük ilk 10 il ise şöyle:

Ardahan: 1,839 milyar TL

Hakkâri: 1,905 milyar TL

Kilis: 1,967 milyar TL

Bayburt: 2,035 milyar TL

Tunceli: 2,658 milyar TL

Şırnak: 3,039 milyar TL

Siirt: 3,250 milyar TL

Iğdır: 3,375 milyar TL

Muş: 3,496 milyar TL

Bitlis: 4,124 milyar TL

ALTININ MEVDUATTAKİ PAYINDA RİZE ZİRVEDE

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde altının ağırlığının en yüksek olduğu il yüzde 42,20 ile Rize oldu.

Rize'yi Malatya ve Çankırı takip etti.

Altın payı en yüksek iller şöyle sıralandı:

Rize: %42,20

Malatya: %36,50

Çankırı: %36,50

Kırıkkale: %35,60

Çorum: %35,20

Amasya: %34,80

Tokat: %34,50

Kırşehir: %34,10

Yozgat: %33,90

Karabük: %33,50

BÜYÜKŞEHİRLERDE ORAN DÜŞÜK KALDI

Toplam altın mevduatında açık ara lider olan İstanbul, toplam mevduat büyüklüğünün etkisiyle altının payında listenin son sırasında yer aldı.

İstanbul'da toplam mevduatın yalnızca yüzde 12'si altın hesaplarından oluştu.

Altın payı en düşük iller ise şöyle:

İstanbul: %12,0

Ankara: %12,40

Gaziantep: %14,10

Tunceli: %15,30

Hatay: %16,90

Antalya: %17,10

Şırnak: %17,30

Adana: %17,50

İzmir: %17,60

Muğla: %18,20

VERİLER NE ANLATIYOR?

Veriler, özellikle Karadeniz ve İç Anadolu illerinde vatandaşların mevduat tercihlerinde altına daha fazla ağırlık verdiğini ortaya koydu.

Rize, toplam mevduatın yüzde 42'sini altında tutarak Türkiye'de ilk sıraya yerleşirken; Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Yozgat gibi iller de yüksek oranlarıyla dikkat çekti.

Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toplam para hacmi çok daha yüksek olduğu için altının toplam mevduat içindeki payı düşük seviyelerde kaldı.