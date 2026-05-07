Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, jeopolitik fırtınaların ardından altın fiyatlarının yeni bir yükseliş döngüsünün eşiğinde olduğuna işaret etti.

Nisan ayında ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki tırmanışın yarattığı enflasyonist baskı, altın üzerinde bir "faiz yükü" oluşturmuştu.

Yıldırımtürk, faiz artışı beklentilerinin altın için en büyük engel olduğunu hatırlatarak, bu sürecin artık yerini toparlanmaya bıraktığını şu sözlerle vurguladı:

"Faiz baskısı altının en büyük düşmanıydı ancak son gelişmelerle bu baskı kırıldı ve altın yeniden yönünü yukarı çevirdi."

ONS ALTINDA 5.000 DOLAR KAPIDA

Nisan sonunda 4.500 dolar seviyesine kadar gerileyerek güçlü bir destek bulan ons altın için rota yeniden çizildi.

Yıldırımtürk, 4.675 dolar üzerindeki kalıcılığın kritik olduğunu belirterek şu projeksiyonu sundu:

• Kısa Vade: 4.750 - 4.850 dolar

• Haziran Hedefi: 5.000 dolar ve üzeri

• Yıl Sonu Tahmini: 6.000 dolar

KURBAN BAYRAMI SONRASINA DİKKAT!

İç piyasada gram altının şu an 6.700 – 6.800 TL bandında seyrettiğini belirten uzman isim, yatırımcıyı Kurban Bayramı sonrası için uyardı.

Bayram öncesi nakit ihtiyacı nedeniyle piyasada geçici bir satış baskısı oluşabileceğini ancak tatil dönüşü talebin patlama yapacağını öngören Yıldırımtürk, kısa vadede 8.000 TL seviyesinin test edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"YIL SONUNDA BEŞ HANELİ RAKAMLARI KONUŞACAĞIZ"

Orta ve uzun vadeli tahminlerinde revizyona gitmeyen Yıldırımtürk, dolar kurundaki yükseliş beklentisi ve ons tarafındaki güçlenme ile birlikte gram altının yıl sonunda 10.000 TL ile 11.000 TL aralığına oturacağını iddia etti.

"SERT SIÇRAMA DEĞİL, İSTİKRARLI YÜKSELİŞ"

Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini belirten Yıldırımtürk, jeopolitik risklerin tamamen silinmeyeceğini, bu nedenle fiyatların dalgalı ancak kararlı bir şekilde yükseleceğini söyledi.

Uzmana göre altın, portföylerdeki "güvenli liman" etkisini bu yıl her zamankinden daha fazla hissettirecek.

TEKNİK ANALİZ: ONS ALTINDA YÜKSELİŞ MUMLARI GÜÇLENİYOR

Dünkü güçlü yükseliş sonrası bugüne 4.700 dolar seviyesinde başlayan ons altın, saat 07:50 itibarıyla 4.695,85 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Nisan sonunda yaşanan geri çekilmenin ardından, grafik üzerinde son iki günde oluşan yeşil gövdeli mumlar, 4.600 dolar desteğinin güçlü çalıştığını ve alıcıların yeniden devreye girdiğini gösteriyor.

Anlık fiyat olan 4.695 dolar, kısa vadeli bir direnç noktasına çok yakın. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının, uzmanların işaret ettiği 4.850 dolar yolculuğunu başlatabileceği beklentilerini canlı tutuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.