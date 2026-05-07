Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump’ın İran liderlerine yönelik sert üslubunun yarattığı diplomatik tıkanıklığı fiyatlıyor.

Axios tarafından servis edilen bilgilere göre Arap ve ABD’li yetkililer bu durumun enerji koridorlarını ve dünya ekonomisini tehdit eden savaşın sonlandırılmasını zorlaştırdığından endişeli.

Borsa İstanbul'un, global belirsizliklere rağmen iç piyasadaki beklentilerle güne pozitif bir eğilimle girmesi bekleniyor.

• Hürmüz Boğazı Mesajı: İran’dan gelen "bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" çıkışı, stratejik geçiş noktalarındaki hakimiyet vurgusu olarak öne çıkıyor.

• Ambargo Tartışmaları: Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun petrol ambargosuyla ilgili açıklamalarını "hayret verici" bularak Washington hattındaki dezenformasyona dikkat çekti.

• Ticaret ve Rating: AB tarafında ABD ile ticaret anlaşması çıkmazı sürerken; Fitch, Fed’in bilanço küçültme sürecinin "riskli ve hızlı" olmayacağını öngörerek piyasaya bir nebze nefes aldırdı.

YURT İÇİ GELİŞMELER: ÜRETİCİYE VERGİ DÜZENLEMESİ

Yurt içinde ekonomi yönetimi, vergi sisteminde sadeleşme ve üretim odaklı adımlar atmaya devam ediyor.

• Kurumlar Vergisi Önergesi: Torba Yasa Teklifi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan yeni önergeyle, üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 oranında kurumlar vergisi uygulanması planlanıyor. Bu adımın, sektör bazlı maliyet yapıları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

• Diplomatik Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara’da Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u ağırlayacak. Enerji ve bölgesel iş birliklerinin masada olması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• ALTNY – Şirketin, 8,4 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, 2,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• AKSGY – Akiş Global Gayrimenkul Yatırımı unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• AZTEK – Şirketin, 2 yıl süreyle Voleybol Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru olacağı açıklandı.

• AYGAZ – Şirketin, 2026 yılında tüplügaz satış tonajını 200.000 – 220.000 ton, otogaz satış tonajını 750.000 – 790.000 ton, tüplügaz Pazar payını yüzde 41,5 – 42,5, otogaz Pazar payını yüzde 23 – 24 beklediği açıklandı.

• BRKVY – 183 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• BAGFS – Bir yatırımcı tarafından Genel Kurul’daki bazı maddelerin iptali kapsamında dava açıldığı belirtildi.

• BASGZ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumuna katıldığı açıklandı.

• DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Bluefarm tarafından Edirne İpsala’da 55 dönüm arazi alımı gerçekleştiği, yaban mersini üretiminin yüzde 25 artması beklendiği açıklandı.

• EBEBK – Nisan ayında ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının yüzde 6 artışla 4,6 milyona, internet sitesi ziyaret eden ziyaretçi sayısının yüzde 2 artışla 11,6 milyona, Ocak – Nisan döneminde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının yüzde 8 artışla 18,9 milyona, internet sitesi ziyaret eden ziyaretçi sayısının yüzde 1 artışla 52,2 milyona yükseldiği açıklandı.

• ENSRI – VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• ETILR – Sermaye artırımından elde edilen fonun 49 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 24,3 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• ENDAE – Ahmet Selim Güven tarafından 662.727 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• EMPAE – Yonga Teknoloji ile teknoloji ve ticari iş birlikleri geliştirilmesi konusunda niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

• ENERY – Şirket bağlı ortaklığı Enerya Karaman Gaz Dağıtım tarafından Başyayla’yı kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine ilişkin yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.

• ENERY & AHGAZ – Ahlatcı Altın İşletmeleri ile Jemas Mühendislik arasında 1.000 metre yerüstü karotlu maden sondaj çalışmasının gerçekleştirilmesi amacıyla 10 adet ruhsat sahasına yönelik hizmet alım sözleşmesi açıklandı

• EKGYO – İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştiği açıklandı.

• FORMT – Şirketin, Stella Bahçe Mobilya’yı 250 milyon TL’ye alması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

• GENIL – Şirketin, Latin Amerika Bölgesi ruhsat başvurusunun Meksika Sağlık Otoritesi tarafından onaylandığı açıklandı.

• HDFGS – Şirketin, Norm Batarya’nın sermaye artırımına taahhüdünün kalan 3 milyon TL tutarın ödendiği açıklandı.

• INTEK – Şirketin yüzde 51 bağlı ortaklığı Probel Yazlım ile Dicle Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi arasında 29,7 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

• ISMEN – 35 gün vadeli 207,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ICUGS – Mustafa Mümtaz Özkaya tarafından 11.250.000 adet A Grubu imtiyazlı ve halka kapalı payın satışına ilişkin potansiyel yatırımcılar ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

• KLSER – Şirketin, 2026 yılı beklentilerini koruduğu açıklandı (net satışlar: 320 – 340 milyon dolar, FAVÖK: 32 – 37 milyon dolar, yatırımlar 12 – 13 milyon dolar).

• KLSER – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• KTLEV – Esenyurt’a şube açıldığı belirtildi.

• KGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• MGROS – Şirket ile Tez Koop İş Sendikası arasında yürütülen TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

• MARBL – Afyonkarahisar’da bulunan Mermer sahası için arama ruhsat başvurusunun uygun bulunduğu açıklandı.

• NETCD – Halka arzdan elde edilen fonun 33,0 milyon TL’sinin Ar – Ge yatırımlarının finansmanında, 4,0 milyon TL’sinin ise şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik ortamların oluşturulmasında kullanıldığı açıklandı.

• ONCSM – Şirket ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği arasında 9,2 milyon dolar bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.

• ONCSM – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Santek Sağlık ile Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 4,4 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

• SUNTK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

• SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 4.800.000 adet payın pay başına 71,00 TL fiyattan 1 alıcıya TAS’ta satılması için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• TKNSA – 181 gün vadeli 660 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• TARKM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• TCKRC – Karayolları tarafından gerçekleştirilen ihalenin şirket tarafından 188,5 milyon TL bedelle kazanıldığı açıklandı.

• ULUUN – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Ulidaş Tarım tarafından Hatay’da satın alınan gayrimenkul üzerinde lisanslı depo yatırımı yapılmasına ilişkin projeden vazgeçildiği açıklandı.

• VBTYZ – Şirketin, 9,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 28,32 – 28,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 62,10 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,52’ye yükseldi.

• BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 43,02 TL fiyattan geri alındı.

• CELHA – Artaş İnşaat tarafından 14,02 – 15,48 TL fiyat aralığından 1.108.997 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 80,43’e geriledi.

• KRDMA – Azimut Portföy tarafından 41,35 TL fiyattan 1.875.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,88’e geriledi.

• SASA – Bank of America Corporation tarafından 3,14 – 3,21 TL fiyat aralığından 584.495.234 adet alış ve 563.612.076 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,96’ya yükseldi.

• TATEN – Pusula Portföy tarafından 13,67 – 15,43 TL fiyat aralığından 25.470.610 adet alış ve 3.600.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,62’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• A1YEN – Şirket sermayesi yarın 55 milyon TL’den yüzde 990,91 oranında bedelsiz olarak 545 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilecek.

• IMASM – Şirket sermayesinin 925 milyon TL’den yüzde 115 oranında bedelli olarak 1,1 milyar TL artışla 2,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• MEGMT – Şirket sermayesinin 265 milyon TL’den yüzde 1.000 oranında bedelsiz olarak 2,6 milyar TL artışla 2,9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• ORCAY – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• SAMAT – Şirket sermayesinin 112,4 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelli olarak 224,8 milyon TL nakden artışla 337,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 309.75 31.974.354.974,75 % 2.91 18:10 SASA 3.08 22.876.843.205,81 % 3.01 18:10 AKBNK 74.35 19.490.611.458,15 % 5.16 18:10 ISCTR 14.49 16.913.834.432,56 % 3.43 18:10 YKBNK 37.76 13.629.367.538,00 % 4.66 18:10 Tüm Hisseler

Kaynak: İnfo Yatırım