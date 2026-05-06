Şirket, Türkiye’de yerleşik büyük bir banka ile kapsamlı bir teknoloji alımı ve destek hizmeti sözleşmesi imzaladı.

3 YILLIK STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Yapılan açıklamaya göre sözleşme, bankanın anasistem (mainframe) altyapısına yönelik donanım tedariki ile bu sistemlerin bakım ve destek hizmetlerini kapsıyor. 3 yıl süreli olan bu anlaşma, şirketin finans sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.

ANLAŞMANIN BEDELİ 15 MİLYON DOLARI BULUYOR

Finansal boyutuyla dikkat çeken sözleşmenin detayları şu şekilde paylaşıldı:

Ana Sözleşme Bedeli: 9.600.000 ABD Doları + KDV

Opsiyonel Kalemler Dahil Toplam Bedel: 14.984.500 ABD Doları + KDV

