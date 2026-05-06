Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN), 2026 yılı birinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Net kar kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yaşadı.

VakıfBank’ın 2026/3 dönemine ait gelir tablosunda öne çıkan detaylar şunlardır:

Faiz Gelirleri: Geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 278,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Faiz Giderleri: %9 oranında artarak 221,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Net Ücret Komisyon Gelirleri: Yıllık bazda %25 artış sergileyerek 19 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı: Geçen yılın ilk çeyreğinde 21,7 milyar TL olan net kâr, bu yıl %22 azalarak 16,9 milyar TL seviyesine geriledi.

BİLANÇO: KREDİ HACMİ 3,2 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Bankanın varlık yapısı ve özkaynaklarındaki değişimler şu şekilde yansıdı:

Krediler: 2025 yıl sonuna göre %6 artarak 3,2 trilyon TL hacmine ulaştı.

Mevduatlar: %1’lik sınırlı bir azalışla 3,4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Finansal Varlıklar: %5 azalarak 1,5 trilyon TL oldu.

Özkaynaklar: Yıl sonuna göre %3 artışla 355,9 milyar TL'ye yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

