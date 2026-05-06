VakıfBank’ın 2026/3 dönemine ait gelir tablosunda öne çıkan detaylar şunlardır:

Faiz Gelirleri: Geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 278,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Faiz Giderleri: %9 oranında artarak 221,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Net Ücret Komisyon Gelirleri: Yıllık bazda %25 artış sergileyerek 19 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı: Geçen yılın ilk çeyreğinde 21,7 milyar TL olan net kâr, bu yıl %22 azalarak 16,9 milyar TL seviyesine geriledi.

BİLANÇO: KREDİ HACMİ 3,2 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Bankanın varlık yapısı ve özkaynaklarındaki değişimler şu şekilde yansıdı:

Krediler: 2025 yıl sonuna göre %6 artarak 3,2 trilyon TL hacmine ulaştı.

Mevduatlar: %1’lik sınırlı bir azalışla 3,4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Finansal Varlıklar: %5 azalarak 1,5 trilyon TL oldu.

Özkaynaklar: Yıl sonuna göre %3 artışla 355,9 milyar TL'ye yükseldi.

