Şirketin 2026/3 dönemine ait gelir tablosunda satış gelirlerindeki daralma dikkat çekerken, net kâr kalemindeki artış öne çıktı:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %26 azalarak 155,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kar: Yıllık bazda %97 gibi keskin bir düşüşle 4,2 milyon TL'ye geriledi.

FAVÖK: Operasyonel kâr tarafında -112,8 milyon TL ile negatif bir tablo oluştu.

Net Parasal Pozisyon Kazançları: Şirket bu kalemden 1,97 milyar TL kazanç elde ederek yıllık bazda %150'lik bir artış sağladı.

Net Dönem Kârı: Parasal pozisyon kazançlarının desteğiyle net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre %156 artarak 1,63 milyar TL olarak kaydedildi.

BİLANÇO: VARLIK YAPISI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Pasifik GYO’nun 6 Mayıs 2026 itibarıyla bilanço verilerindeki değişimler şu şekilde yansıdı:

Toplam Varlıklar: 2025 yıl sonuna göre %4 artışla 86,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Dönen Varlıklar: %6 artarak 38,9 milyar TL oldu.

Net Borç: Finansman yapısındaki değişimle birlikte net borç %16 artışla 13,8 milyar TL seviyesine çıktı.

Özkaynaklar: Yıl sonuna göre %4 artarak 40,6 milyar TL olarak kaydedildi.

