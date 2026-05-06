Şirketin 2026/3 dönemine ait gelir tablosu verileri, tüm ana kalemlerde çift haneli ve üzeri büyümeye işaret ediyor:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %36 artışla 4,11 milyar TL seviyesine ulaştı.

Brüt Kâr: Yıllık bazda %42 yükselerek 2,99 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK, %44 artışla 2,87 milyar TL’ye çıktı.

Net Dönem Kârı: Bilançonun en dikkat çekici verisi olan net kâr, yıllık %366 artışla 2,79 milyar TL seviyesine fırladı.

BİLANÇO: NET BORÇ POZİSYONUNDA İYİLEŞME

RGYAS'ın 6 Mayıs 2026 itibarıyla bilanço yapısındaki değişimler şu şekilde kaydedildi:

Toplam Varlıklar: 2025 yıl sonuna göre yatay seyrederek 219,6 milyar TL seviyesinde kaldı.

Net Borç: Borçluluk tarafında başarılı bir yönetim sergileyen şirket, net borcunu %16 azaltarak 22,7 milyar TL'ye indirdi.

Özkaynaklar: Yıl sonuna göre %2 artışla 149,1 milyar TL'ye yükseldi.

