Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS), 2026 yılı birinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Hem operasyonel karlılıkta hem de net karda güçlü bir büyüme kaydedildi.

Şirketin 2026/3 dönemine ait gelir tablosu verileri, tüm ana kalemlerde çift haneli ve üzeri büyümeye işaret ediyor:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %36 artışla 4,11 milyar TL seviyesine ulaştı.

Brüt Kâr: Yıllık bazda %42 yükselerek 2,99 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK, %44 artışla 2,87 milyar TL’ye çıktı.

Net Dönem Kârı: Bilançonun en dikkat çekici verisi olan net kâr, yıllık %366 artışla 2,79 milyar TL seviyesine fırladı.

BİLANÇO: NET BORÇ POZİSYONUNDA İYİLEŞME

RGYAS'ın 6 Mayıs 2026 itibarıyla bilanço yapısındaki değişimler şu şekilde kaydedildi:

Toplam Varlıklar: 2025 yıl sonuna göre yatay seyrederek 219,6 milyar TL seviyesinde kaldı.

Net Borç: Borçluluk tarafında başarılı bir yönetim sergileyen şirket, net borcunu %16 azaltarak 22,7 milyar TL'ye indirdi.

Özkaynaklar: Yıl sonuna göre %2 artışla 149,1 milyar TL'ye yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

