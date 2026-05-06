Verilere göre şirket, satış gelirlerinde daralma yaşamasına rağmen karlılık kalemlerinde dikkat çekici bir büyüme sergiledi.

GELİR TABLOSU: OPERASYONEL KARLILIK KORUNDU

Şirketin 2026/3 dönemine ait gelir tablosu verileri, satış hacmindeki düşüşe karşın verimlilik artışına işaret ediyor:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %14 azalarak 21,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kâr: Satışlardaki düşüşe rağmen brüt kâr %6 artışla 2,5 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK, %7 artarak 766,5 milyon TL oldu.

Net Dönem Kârı: Bilançonun en çarpıcı kalemi olan net kâr, yıllık bazda %770 oranında devasa bir artış göstererek 134,9 milyon TL olarak kaydedildi.

BİLANÇO VE FİNANSAL YAPI

Aygaz’ın 6 Mayıs 2026 itibarıyla varlık ve borç yapısındaki değişimler şu şekilde yansıdı:

Toplam Varlıklar: 2025 yıl sonuna göre %9 azalışla 82,4 milyar TL seviyesine geriledi.

Net Borç: Şirket, net borç pozisyonunu -1,07 milyar TL seviyesinde tutarak güçlü nakit yapısını sürdürdü.

Özkaynaklar: Yıl sonuna göre %7 azalarak 71,3 milyar TL oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.