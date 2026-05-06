Savunma ve havacılık sanayisinin kalbinin attığı SAHA Expo 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yerli teknoloji adına kritik bir iş birliğine ev sahipliği yaptı.

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE), Türkiye’nin yerli ve milli çip tasarımında öncü ismi Yonga Teknoloji Mikroelektronik ile stratejik bir ortaklık için niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

MİLLİ ÇİP İÇİN STRATEJİK ORTAKLIK

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada her iki şirketin teknoloji ve ticari alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, bu hamlenin Türkiye’nin yarı iletken ve mikroelektronik dünyasındaki yerli üretim gücüne büyük katkı sunması bekleniyor.

BORSADA EMPAE RÜZGARI: YÜZDE 7 YÜKSELİŞ

Güne hareketli başlayan hisseler, iş birliği haberinin ardından keskin bir yükseliş grafiği çizdi.

EMPAE hisseleri, açıklama sonrası önceki kapanış fiyatı olan 42.98 TL’den hızla uzaklaşarak 46.04 TL bandına yerleşti ve yatırımcısına günlük bazda güçlü bir getiri sundu.

EMPAE 6 Mayıs 2026 Seans Verileri:



• Güncel Fiyat: Saat 13.30 itibarıyla 46.04 TL

• Günlük Değişim: Yüzde 7,12 artış

• İşlem Hacmi: 805,5 milyon TL

• Lot Hacmi: 18,6 milyon adet

• Günlük Zirve: 52.9 TL (Yıllık en yüksek seviyesini test etti)

Piyasa analistleri, 136,8 milyar TL seviyelerindeki kümülatif vergi tartışmalarının yaşandığı bir ekonomik konjonktürde, bu tarz yüksek teknoloji odaklı iş birliklerinin orta ve uzun vadede şirketin piyasa değerine pozitif yansıyacağını öngörüyor.

Şirket, somut gelişmeler yaşandıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

