Şirketin açıkladığı 2026/3 bilançosu, operasyonel karlılıktaki keskin dönüşü gözler önüne serdi:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 4,55 milyar TL'ye ulaştı.

Brüt Kar: Şirket, kârını %343 gibi devasa bir oranla artırarak 723,1 milyon TL seviyesine taşıdı.

FAVÖK: Geçen yıl -324 milyon TL olan FAVÖK, bu dönemde 269,7 milyon TL ile güçlü bir toparlanma sergiledi.

Net Dönem Karı: Şirket net zararını önemli ölçüde azaltarak -71,6 milyon TL seviyesine çekti.

BORSA İSTANBUL’DA "TAVAN" ETKİSİ VE ARACI KURUM DAĞILIMI

Dünü 26,64 TL’den kapatan hisseler, bilançonun ardından TSİ 10.00 itibarıyla %10 değer kazanarak 29,3 TL tavan fiyata ulaştı. TSİ 13.11 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımı verileri, tavandaki alım iştahının kurumsal tarafta da desteklendiğini gösteriyor.

Alım Tarafında Öne Çıkan Kurumlar:

A1 Capital: 263.691 Lot (%20,42) – Maliyet: 29,367 TL

Alnus Yatırım: 180.184 Lot (%13,95) – Maliyet: 29,292 TL

Şeker Yatırım: 179.701 Lot (%13,91) – Maliyet: 29,270 TL

Deniz Yatırım: 133.271 Lot (%10,32) – Maliyet: 29,323 TL

Colendi Menkul: 116.195 Lot (%9,00) – Maliyet: 29,205 TL

İlk 5 kurumun toplam alımdaki payı %67,62 olarak gerçekleşirken, ortalama maliyetlerin tavan fiyat olan 29,29 TL civarında yoğunlaşması dikkat çekti.

