Küresel jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarını sarsması üzerine Türkiye, enflasyonist baskıyı hafifletmek amacıyla 5 Mart 2026 itibarıyla akaryakıtta yeniden eşel mobil sistemine geçti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kamuoyunda tartışılan ÖTV tahsilat rakamlarına ilişkin detaylı bir rapor yayımlayarak bütçedeki güncel durumu gözler önüne serdi.

Güncel verilere göre,- yıl sonuna kadar feragat edilen vergi tutarının 600 milyar TL barajını geçmesi bekleniyor.

TAHSİLATTA KESKİN DÜŞÜŞ: NİSAN AYI KRİTİK

GİB tarafından paylaşılan verilere göre akaryakıt ürünlerinden elde edilen ÖTV gelirleri mart ayından itibaren ciddi bir düşüş trendine girdi.

• Şubat ayı tahsilatı 44,3 milyar TL seviyesindeyken,

• Mart ayında bu rakam yüzde 18 azalarak 36,3 milyar TL’ye geriledi.

Asıl dikkat çekici veri ise henüz resmi olarak ilan edilmeyen nisan ayı rakamlarında gizli.

Krizin derinleştiği dönemi kapsayan nisan ayı tahsilatının yalnızca 6,9 milyar TL düzeyinde kaldığı bildirildi. Bu veri, 15 Mayıs 2026 tarihinde kamuoyuyla resmen paylaşılacak.

BÜTÇE HEDEFLERİNDE 520 MİLYAR TL'LİK SAPMA RİSKİ

2026 yılı bütçe planlamasında akaryakıt ÖTV tahsilat hedefi 656,5 milyar TL olarak belirlenmişti.

Ancak ilk 4 aylık kümülatif tahsilatın 136,8 milyar TL'de kalması, yılın geri kalanı için hedeflerin zora girdiğini gösteriyor.

GİB analizine göre yılın kalan sekiz ayında bütçe hedefine ulaşılabilmesi için 519,7 milyar TL ek tahsilat yapılması gerekiyor.

GİB Raporundan Notlar:

"Mevcut petrol fiyatları ve maktu ÖTV tutarlarının yıl sonuna kadar bu seviyede seyretmesi halinde, vazgeçilen ÖTV ve bunun üzerinden hesaplanan KDV ile birlikte toplam vergi kaybı 600 milyar TL’yi aşacaktır."