Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm kapsamında önemli bir adımı hayata geçirdi. Bakanlık tarafından geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), 4 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye’deki tüm uluslararası havalimanlarında uygulanmaya başladı.

Yeni sistem sayesinde havayolu taşımacılığına ilişkin Havayolu Beyan Formu ve ek belgeler artık elektronik ortamda gümrük idarelerine iletilecek. Böylece işlemlerin uçtan uca dijital yapıya kavuşması hedefleniyor.

KAĞITSIZ GÜMRÜK DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni uygulamayla birlikte gümrük süreçlerinde kağıtsız işlem altyapısına geçiş sağlandı.

Ticaret Bakanlığı, sistem sayesinde:

-manuel işlem yükünün azaltılmasını,

-veri güvenliğinin artırılmasını,

-uygulama birliğinin sağlanmasını,

-veri kalitesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Yetkililer, dijital sistemin hem kamu kurumları hem de özel sektör açısından zaman ve maliyet avantajı sağlayacağını belirtiyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

YILLIK 10 MİLYON SAYFA KAĞIT TASARRUFU BEKLENİYOR

Bakanlığın açıklamasına göre HGBS ile birlikte kağıt kullanımında ciddi düşüş hedefleniyor.

2025 yılı dış hat uçuş verileri baz alınarak yapılan hesaplamalarda, sistem sayesinde yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Uzmanlar, dijitalleşme adımının:

-çevresel sürdürülebilirlik,

-operasyonel hız,

-maliyet yönetimi açısından önemli katkılar sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Ticaret Bakanlığı Tarafından Geliştirilen, Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS) Tüm Havalimanlarında Devrede



(06.05.2026) pic.twitter.com/nvUL9k3XOJ — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 6, 2026

İHRACAT VE TİCARET SÜREÇLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Ticaret Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmalarıyla birlikte gümrük işlemlerinde etkinlik ve güvenliğin artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Yeni sistemin:

-ticaretin kolaylaştırılması,

-lojistik süreçlerin hızlandırılması,

-ihracat operasyonlarının desteklenmesi açısından önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Bakanlık ayrıca Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlayacak dijital projelerin devam edeceğini bildirdi.

UZMANLAR DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Sektör temsilcileri, havayolu gümrük işlemlerinin dijital ortama taşınmasının özellikle lojistik ve dış ticaret alanında operasyonel verimliliği artırabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre:

-işlem sürelerinin kısalması,

-belge maliyetlerinin azalması,

-hata oranlarının düşmesi yeni sistemin en önemli avantajları arasında yer alıyor.