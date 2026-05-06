Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT), yüzde 1000 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını açıkladı. Şirketin çıkarılmış sermayesi 265 milyon TL'den 2,915 milyar TL'ye yükseltilecek.

Borsa İstanbul'da işlem gören Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT), yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirket, mevcut 265 milyon TL seviyesindeki çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1000 oranında artırma kararı aldı. Böylece elinde MEGMT payı bulunan yatırımcıların lotu 10 katına çıkacak.

Alınan karar kapsamında şirket sermayesi 2 milyar 650 milyon TL artırılarak 2 milyar 915 milyon TL seviyesine çıkarılacak.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI KARARI AÇIKLANDI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre sermaye artırımı tamamen iç kaynaklardan karşılanacak.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan: "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmüne dayanılarak işlem yapılacağı belirtildi.

MEGMT'nin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL seviyesinde bulunurken, düzenleme kapsamında bu sınırın aşılmasına karar verildi.

YÜZDE 1000 BEDELSİZDE LOT SAYISI NASIL DEĞİŞECEK?

Yüzde 1000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların elindeki lot miktarı teorik olarak 10 kat artacak.

Örnek hesaplamaya göre;

Bedelsiz sermaye artırımı sonrası hisse fiyatı ise teorik olarak bölünme oranına göre güncellenecek.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını sermayeye eklemesi anlamına geliyor. Bu işlemde yatırımcılardan ek para talep edilmiyor.

Yüzde 1000 bedelsiz sermaye artırımı durumunda:

Yatırımcının elindeki lot sayısı artıyor,
Şirket sermayesi büyüyor,
Hisse fiyatı teorik olarak bölünüyor.

Ancak uzmanlar, bedelsiz işlemlerinin tek başına şirketin piyasa değerini değiştirmediğini vurguluyor.

PİYASALAR SPK SÜRECİNE ODAKLANDI

Şirketin aldığı bedelsiz sermaye artırımı kararının ardından gözler şimdi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sürecine çevrildi.

SPK onayının ardından; bölünme tarihi, hak kullanım tarihi ve yeni pay dağıtım süreci
netleşecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

