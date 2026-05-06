Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre dev banka iştirakleri aracılığıyla SASA paylarındaki ağırlığını artırdı.

30 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen ve bugün detayları paylaşılan işlemlerde, BofA bünyesindeki Merrill Lynch International, BofA Securities ve Bank of America National Association eş zamanlı hareket etti.

Gerçekleşen operasyonun detayları şu şekilde:

• Fiyat Aralığı: 3,14 – 3,19 TL

• Toplam Alış: 223.409.518 nominal tutarlı pay

• Toplam Satış: 175.137.973 nominal tutarlı pay

• Net Alım: 48.271.545 adet yeni pay portföye eklendi.

YABANCI ORTAKLIKTA "EŞİK" GEÇİLDİ

Bu hamle, SASA’nın ortaklık yapısında önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Net alım işlemi sonrasında, Bank of America’nın iştirakleri üzerinden dolaylı yoldan sahip olduğu paylar ve oy hakları yüzde 5,027 seviyesine yükseldi.

Sermaye piyasalarında yüzde 5'lik pay oranı, bir yatırımcının şirket yönetiminde ve karar mekanizmalarında daha görünür hale geldiği "kritik eşik" olarak kabul ediliyor. BofA'nın bu sınırı aşması, küresel fonların SASA üzerindeki uzun vadeli beklentilerinin güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.