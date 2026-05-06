Google Haberler

Bank of America (BofA), Türkiye’nin sanayi devlerinden Sasa Polyester (SASA) hisselerinde gerçekleştirdiği yüklü alımla yüzde 5 sınırını tekrar aştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre dev banka iştirakleri aracılığıyla SASA paylarındaki ağırlığını artırdı.

30 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen ve bugün detayları paylaşılan işlemlerde, BofA bünyesindeki Merrill Lynch International, BofA Securities ve Bank of America National Association eş zamanlı hareket etti.

Gerçekleşen operasyonun detayları şu şekilde:

• Fiyat Aralığı: 3,14 – 3,19 TL
• Toplam Alış: 223.409.518 nominal tutarlı pay
• Toplam Satış: 175.137.973 nominal tutarlı pay
• Net Alım: 48.271.545 adet yeni pay portföye eklendi.

SASA’da yabancı ortaklığı artıyor BofA kritik eşiği aştı, Görsel 1

YABANCI ORTAKLIKTA "EŞİK" GEÇİLDİ

Bu hamle, SASA’nın ortaklık yapısında önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Net alım işlemi sonrasında, Bank of America’nın iştirakleri üzerinden dolaylı yoldan sahip olduğu paylar ve oy hakları yüzde 5,027 seviyesine yükseldi.

Sermaye piyasalarında yüzde 5'lik pay oranı, bir yatırımcının şirket yönetiminde ve karar mekanizmalarında daha görünür hale geldiği "kritik eşik" olarak kabul ediliyor. BofA'nın bu sınırı aşması, küresel fonların SASA üzerindeki uzun vadeli beklentilerinin güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARDYZ'den kamu kurumuna 2,5 milyon dolarlık yeni işARDYZ'den kamu kurumuna 2,5 milyon dolarlık yeni iş
Formet Metal (FORMT) e-ticaret şirketini satın aldıFormet Metal (FORMT) e-ticaret şirketini satın aldı

Google Haberler