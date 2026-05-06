Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (FORMT), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir satın alma gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, e-ticaret alanında faaliyet gösteren Stella Bahçe Mobilya'nın yüzde 100 hissesini toplam 150 milyon TL bedelle satın aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre satın alma bedelinin 30 milyon TL'lik kısmı peşin olarak ödenecek. Kalan tutarın 102,37 milyon TL'lik bölümü vadeli çeklerle karşılanırken, 17,62 milyon TL'nin ise 4 Ağustos 2026 tarihinde ödeneceği belirtildi.

E-TİCARET ALANINDA BÜYÜME HAMLESİ

FORMT'un gerçekleştirdiği satın alma işlemiyle birlikte şirketin e-ticaret ve mobilya sektöründeki faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediği değerlendiriliyor. Stella Bahçe Mobilya'nın tüm hisselerinin devralınmasıyla şirketin yeni büyüme alanlarına odaklanacağı ifade edildi.

TEKNİK GÖRÜNÜM ZAYIF SEYREDİYOR

Hissede pivot seviyesi 2,77 olarak öne çıkarken, ilk destek seviyesi 2,74, ilk direnç seviyesi ise 2,82 olarak takip ediliyor. Teknik görünümde trendin aşağı yönlü olduğu değerlendirilirken, 2,86 seviyesinin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin korunabileceği belirtiliyor.

Analize göre olası bir trend değişikliği için 2,86 seviyesinin yakından izlenmesi gerekiyor. Hissenin kısa vadede 5 ve 10 günlük hareketli ortalamaları çevresinde dalgalandığı görülürken, 50 günlük hareketli ortalama 2,88, 100 günlük hareketli ortalama ise 3,05 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan kapanışın 5 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle birlikte alış sinyali oluştuğuna dikkat çekildi. Son işlem gününde hacim 81,97 milyon TL olurken, bu rakam 5 günlük ortalama işlem hacminin yüzde 20,82 altında gerçekleşti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.