Kayseri'de faaliyet gösteren Energate Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında iflas kararı verildi. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle iflasına hükmetti.

SÜREÇ ELC ALÜMİNYUM'UN BAŞVURUSUYLA BAŞLADI

İflas süreci, alacaklı konumundaki ELC Alüminyum'un başvurusu ile başladı. Şirket, geçtiğimiz Ağustos ayında Energate Enerji'nin borçlarını ödeme kapasitesini kaybettiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuş ve iflas talebinde bulunmuştu.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava, 27 Nisan 2026 tarihinde karara bağlandı.

RESMEN TASFİYE SÜRECİNE GİRİLDİ

Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan 2026 günü saat 11:36 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına karar verildi. Bu kapsamda şirketin ticari faaliyetleri sona erdirilirken, işlemlerin İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmesi kararlaştırıldı.

ALACAKLILAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 54073 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirket için iflas dosyası üzerinden işlemler başlatıldı. İcra dairesi, müflis şirketin varlıklarının tespiti ve alacaklıların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla "basit tasfiye"sürecine geçildiğini duyurdu.

Yetkililer, alacaklıların hak kaybı yaşamaması adına ilgili yasal süreler içinde başvurularını yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Kayseri sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketin iflası, bölgede dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.