BİG Medya Teknoloji A.Ş.’nin (BIGTK), finansal dümenine, sektörün deneyimli isimlerinden Tarık Aksoy getirildi.

BİG Medya bünyesinde 31 Aralık 2025’ten bu yana İcra Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü (CFO) olarak görev yapan Esra Arslan, kendi isteğiyle 30 Nisan 2026 itibarıyla görevinden ayrıldı.

Şirket, bu ayrılığın ardından finansal yönetim süreçlerini vekaleten yürütecek ismi vakit kaybetmeden belirledi.

TARIK AKSOY KİMDİR?

Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, 1 Mayıs 2026 itibarıyla CFO görev ve sorumluluklarını Tarık Aksoy üstlendi. Kariyer yolculuğu ve yetkinlikleriyle dikkat çeken Aksoy’un özgeçmişinde öne çıkan başlıklar şöyle:

• Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu.

• Kariyer Başlangıcı: Profesyonel hayatına dünya devi PwC bünyesinde finansal denetim alanında adım attı.

• Sektörel Tecrübe: 20 yılı aşan kariyeri boyunca teknoloji, enerji, perakende, imalat ve finans sektörlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.

• Önceki Duraklar: Doğanlar Yatırım Holding, Fiba Perakende, Aktif Bank ve Zero Density gibi önemli kurumlarda kritik roller üstlendi.

ŞİRKETTE "FİNANSAL DÖNÜŞÜM" HEDEFİ

Tarık Aksoy’un kurumsal yapıların güçlendirilmesi, finansal dönüşüm, büyüme stratejileri ve operasyonel verimlilik konularındaki uzmanlığı, BİG Medya’nın gelecek vizyonuyla örtüşüyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Şirketin özellikle teknoloji odaklı büyüme ve ölçeklenme hedeflerinde Aksoy’un tecrübesinden faydalanması bekleniyor.