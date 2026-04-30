İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, Kontrolmatik (KONTR) paylarında temerrüt alışının başlatıldığını duyurdu.

30 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan bildiriye göre Pay Piyasası’nda yerine getirilmeyen bir yükümlülük (teslim edilemeyen hisse senedi) nedeniyle oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere harekete geçildi.

Takasbank, piyasadaki dengeyi sağlamak amacıyla KONTR.TE sırası üzerinden alım gerçekleştirecek.

OPERASYONUN DETAYLARI VE SÜREÇ

• İşlem Tarihi: Temerrüt alışının takası bugün (30.04.2026) gerçekleşecek.

• Yatırımcı Rolü: Elinde KONTR payı bulunan yatırımcılar, ilgili "temerrüt sırasına" satış emirlerini ileterek bu sürece katılabilecek.

• Nakdi Uzlaşı Riski: Eğer söz konusu kıymet piyasadan 2 iş günü içerisinde temin edilemezse, süreç nakdi uzlaşı (bedel ödenmesi) ile sonuçlanacak.

TAKASBANK’TAN "NETLEŞTİRME" UYARISI

Takasbank tarafından yapılan açıklamada, kıymet alacaklısı üyenin süreç boyunca değişebileceğine dikkat çekildi:

"Temerrüdün oluştuğu günkü alacaklı üye ile nakdi ödemeyle sonlandırılacağı gündeki alacaklı üye, takas kaynaklı netleştirmeler nedeniyle farklılaşabilir."

TEMERRÜT ALIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Borsada bir aracı kurum veya yatırımcı, sattığı hisseleri takas tarihinde teslim edemezse (açığa satışın kapatılamaması veya teknik hata vb.) "temerrüde" düşer.

Takasbank, bu hisseleri teslim alması gereken tarafın mağdur olmaması için piyasadan doğrudan alım yapar. Bu işleme "temerrüt alışı" denir.

KONTR hisselerindeki bu durum, piyasada teknik bir takas sıkışıklığına işaret ediyor. Genellikle hisse fiyatı üzerinde anlık oynaklıklar yaratabilen bu tür işlemler, takas disiplininin korunması adına hayati önem taşıyor.

KONTR saat 12.17 itibarıyla yüzde 7 artıda 11,23 liradan kayda geçti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.