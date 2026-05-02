Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 28 getiri sağlayan BIST 100 endeksi, 27 Nisan-1 Mayıs haftasını yüzde 0,23 oranında değer kazancıyla kapattı. Haftaya 14.446 puandan başlayan endeks, dalgalı seyrettiği süreci 14.442 puandan noktaladı. Hafta içerisinde en yüksek 14.621 puanı test eden borsa, en düşük 14.246 puan seviyesini gördü.

Sanayi Endeksi: %1,52 değer kazandı.

Bankacılık Endeksi: %3,66 değer kaybetti.

Holding Endeksi: %1,09 değer kaybetti.

HAFTANIN YILDIZLARI: ENERJİ DEVLERİ COŞTU

Haftalık bazda yatırımcısına en çok kazandıran hisselerde enerji sektörü damga vurdu. BIST 100’ün zirvesinde şu isimler yer aldı:

Europower Enerji (EUPWR): %29,13 artışla haftanın şampiyonu oldu.

Astor Enerji (ASTOR): %28,22 değer kazancıyla ikinci sırayı aldı.

Fenerbahçe (FENER): %11,74 yükselişle takip etti.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENLERİ

Madencilik ve yatırım holdingleri tarafında ise sert geri çekilmeler yaşandı:

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): %11,28 kayıpla en çok düşen hisse oldu.

Kuyaş Yatırım (KUYAS): %10,55 değer kaybetti.

TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET): %9,79 geriledi.

DEVLERİN LİGİ: ASELSAN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri sıralamasında Aselsan (ASELS), 1 trilyon 916 milyar TL’lik dev piyasa değeriyle liderliğini perçinledi. Onu 909 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve 627 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKAI) izledi.

İşlem Hacmi Rekortmenleri:

Hafta boyunca en çok nakit akışının yaşandığı hisseler ise yatırımcı ilgisinin odağındaydı:

Sasa Polyester (SASA): 74,7 milyar TL

Astor Enerji (ASTOR): 53,1 milyar TL

Aselsan (ASELS): 52,6 milyar TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.