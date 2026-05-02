Ay boyunca stratejik hamleleriyle dikkat çeken kurumun, özellikle kendi hisseleri ve teknoloji iştirakleri üzerindeki yoğun alım iştahı dikkat çekti.

Tera Yatırım’ın nisan ayı alım listesinin zirvesinde, 7,45 milyar TL gibi devasa bir hacimle kendi hissesi olan TERA yer aldı. Kurumun kendi paylarına olan bu güveni, iştiraki olan TEHOL (Tera Yatırım Teknoloji Holding) takip etti.

Nisan Ayında En Çok Alınan İlk 5 Hisse:



• TERA: 7.454.783.068 TL

• DSTKF (Destek Faktoring): 6.837.894.379 TL

• OZATD (Özata Denizcilik): 5.202.543.941 TL

• PEKGY (Peker GYO): 4.406.064.303 TL

• TEHOL (Tera Teknoloji): 2.706.184.147 TL

Listenin devamında gıda ve enerji sektöründen ALKLC ve ASTOR gibi güçlü oyuncular yer alırken, finansal hizmetler tarafında HEDEF Holding de Tera’nın radarına girdi.

SATIŞ TARAFINDA DEVLER VE GAYRİMENKUL VAR

Satış tarafına bakıldığında, Tera Yatırım’ın en çok çıkış yaptığı hisse 986,8 milyon TL ile RALYH (Ral Yatırım Holding) oldu. Holdingi, son dönemde hareketli grafikler çizen ALVES ve bankacılık devlerinden AKBNK izledi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Nisan Ayında En Çok Satılan İlk 5 Hisse:



• RALYH: -986.880.731 TL

• ALVES: -386.133.876 TL

• AKBNK: -342.629.086 TL

• FROTO: -293.556.194 TL

• EKGYO: -242.342.264 TL

Tera Yatırım'ın satış listesinde ayrıca bankacılık sektöründen VAKBN, perakende tarafında MGROS ve havacılık sektörünün güçlü ismi PGSUS da yer aldı.

