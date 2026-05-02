Google Haberler

Borsa İstanbul’un dikkatle takip edilen aracı kurumlarından Tera Yatırım’ın Nisan 2026 dönemine ait işlem hacmi verileri belli oldu.

Ay boyunca stratejik hamleleriyle dikkat çeken kurumun, özellikle kendi hisseleri ve teknoloji iştirakleri üzerindeki yoğun alım iştahı dikkat çekti.

Tera Yatırım’ın nisan ayı alım listesinin zirvesinde, 7,45 milyar TL gibi devasa bir hacimle kendi hissesi olan TERA yer aldı. Kurumun kendi paylarına olan bu güveni, iştiraki olan TEHOL (Tera Yatırım Teknoloji Holding) takip etti.

Nisan Ayında En Çok Alınan İlk 5 Hisse:

• TERA: 7.454.783.068 TL
DSTKF (Destek Faktoring): 6.837.894.379 TL
• OZATD (Özata Denizcilik): 5.202.543.941 TL
• PEKGY (Peker GYO): 4.406.064.303 TL
• TEHOL (Tera Teknoloji): 2.706.184.147 TL

Listenin devamında gıda ve enerji sektöründen ALKLC ve ASTOR gibi güçlü oyuncular yer alırken, finansal hizmetler tarafında HEDEF Holding de Tera’nın radarına girdi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

SATIŞ TARAFINDA DEVLER VE GAYRİMENKUL VAR

Satış tarafına bakıldığında, Tera Yatırım’ın en çok çıkış yaptığı hisse 986,8 milyon TL ile RALYH (Ral Yatırım Holding) oldu. Holdingi, son dönemde hareketli grafikler çizen ALVES ve bankacılık devlerinden AKBNK izledi.

Nisan Ayında En Çok Satılan İlk 5 Hisse:

• RALYH: -986.880.731 TL
• ALVES: -386.133.876 TL
• AKBNK: -342.629.086 TL
FROTO: -293.556.194 TL
EKGYO: -242.342.264 TL

Tera Yatırım'ın satış listesinde ayrıca bankacılık sektöründen VAKBN, perakende tarafında MGROS ve havacılık sektörünün güçlü ismi PGSUS da yer aldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 308.25 17.258.388.447,75 % -1.99 18:10
PASEU 132 15.019.378.464,40 % 8.82 18:10
SASA 3.14 12.956.317.961,39 % -1.88 18:10
ASTOR 284 12.780.841.517,50 % 7.58 18:10
ASELS 420.25 11.475.700.075,00 % -1.23 18:10
Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Google Haberler