Borsa İstanbul’un dev oyuncularından HSBC’nin nisan ayı karnesi belli oldu. Dev bankanın geçen ayki işlemlerde alış ve satış yaptığı hisseler dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da işlem hacmiyle piyasaya yön veren kurumlardan biri olan HSBC, nisan ayı boyunca gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleriyle stratejisini ortaya koydu.

Banka, dev sanayi şirketlerinde pozisyon artırırken, enerji ve ağır sanayi tarafında yüklü çıkışlar imzaladı.

ALIM LİSTESİNİN ŞAMPİYONU: EREĞLİ DEMİR ÇELİK

HSBC’nin nisan ayında alış tarafında en iştahlı olduğu hisse, 2,6 milyar TL’yi aşan net alımla EREGL (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları) oldu.

Ereğli'yi, 2,1 milyar TL ile SASA takip ederken, havacılık devlerinden THYAO yaklaşık 956 milyon TL ile listenin üçüncü sırasına yerleşti.

HSBC'nin En Çok Alım Yaptığı İlk 5 Hisse:

• EREGL: 2.615.638.034 TL
• SASA: 2.102.370.243 TL
• THYAO: 956.068.836 TL
ASELS: 847.908.976 TL
YKBNK: 627.881.574 TL

SATIŞ TARAFINDA ENERJİ VE AĞIR SANAYİ AĞIRLIĞI

Satış listesine bakıldığında ise HSBC’nin portföy boşalttığı hisselerde enerji ve inşaat odaklı şirketlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

ASTOR Enerji, 5,2 milyar TL’lik devasa satışla bankanın en çok çıkış yaptığı hisse oldu. Onu 4,6 milyar TL ile Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) izledi.

HSBC'nin En Çok Satış Yaptığı İlk 5 Hisse:

• ASTOR: -5.243.851.205 TL
• GLRMK: -4.660.551.285 TL
• TUPRS: -961.251.716 TL
• FROTO: -810.704.516 TL
• ECILC: -629.345.751 TL

BANKACILIK VE HOLDİNGLERDE KARIŞIK SEYİR

HSBC, bankacılık sektöründe seçici bir yol izledi. Yapı Kredi (YKBNK) hisselerinde 627 milyon TL'lik alım yaparken; Akbank (AKBNK) ve Garanti (GARAN) hisselerinde toplamda 745 milyon TL'yi bulan satışlar gerçekleştirdi.

Holding tarafında ise Koç Holding (KCHOL) yaklaşık 352 milyon TL net alım ile HSBC'nin güven tazelediği kağıtlar arasında yer aldı.

Yasal Uyarı: Bu veriler HSBC'nin nisan ayı içerisindeki net aracı kurum dağılımını göstermektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

