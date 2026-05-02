Yatırım dünyasının gözü kulağı, piyasa yapıcı hamleleriyle bilinen Bank of America’nın (BofA) Borsa İstanbul’daki işlemlerine çevrildi.

Haftanın en çok dikkat çeken gelişmesi, BofA’nın Aselsan (ASELS) hisselerinde yaptığı 2 milyar TL’yi aşan net alımı oldu.

Savunma sanayi devini, 1.36 milyar TL ile enerji sektörünün parlayan yıldızı ASTOR takip etti.

BANKACILIK VE ULAŞTIRMADA KÂR REALİZASYONU

Alım tarafındaki agresif tutumun aksine, BofA bankacılık ve ulaştırma sektörlerinde satış tarafında yer aldı.

Özellikle Yapı Kredi (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) hisselerinde görülen toplam 1.3 milyar TL’lik çıkış, piyasada bir "kâr realizasyonu" olarak yorumlandı.

Sektörün lokomotiflerinden Türk Hava Yolları (THYAO) da 890 milyon TL’lik net satışla haftanın en çok elden çıkarılan hisseleri arasında yerini aldı.

Haftanın "En"leri:



• Zirvedeki Alım: Aselsan (2.046.955.430 TL)

• En Sert Satış: Destek Finans Faktoring (-1.298.311.535 TL)

• Dikkat Çeken Sektör: Enerji (ASTOR, EUPWR ve MAGEN hisselerine yoğun giriş yapıldı.)

Analistler, BofA’nın bu haftaki işlemlerinin Borsa İstanbul’un genel yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve özellikle sanayi endeksindeki canlılığın bu alımlarla desteklendiğini belirtiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.