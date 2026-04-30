Borsa İstanbul A.Ş., yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına vade sonu işlemlerine ilişkin kritik detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören ve standart vade ayı Nisan 2026 olan tüm sözleşmeler, bugün (30 Nisan 2026) normal seans sonu itibarıyla itfa edilerek işleme kapatılacak.

Yatırımcılar için açık pozisyonların uzlaştırılması ve yeni vadeye geçiş süreci resmen başladı.

NAKDİ VE FİZİKİ UZLAŞMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Vade sonu işlemlerinde sözleşme türüne göre iki farklı yol izlenecek:

• Nakdi Uzlaşmalı Sözleşmeler: Bu sözleşmelerde kar ve zarar rakamları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve yatırımcı hesaplarına yansıtılacak. Yatırımcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmadan pozisyonlar kapatılacak.

• Fiziki Teslimatlı Sözleşmeler: Vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, dayanak varlık üzerinde borç veya alacak kayıtları oluşturularak sonuçlandırılacak.

• Opsiyon Sözleşmeleri: "Karda" olan opsiyonlar sistem tarafından otomatik olarak kullanılacak. Ancak karda olup da hak kullanımı istenmeyen ya da zararda olup da hak kullanımı istenen pozisyonlar için yatırımcıların mutlaka manuel talimat vermesi gerekiyor.

YENİ SEZON 4 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Nisan vadesinin bugün sona ermesinin ardından, piyasalar kısa bir aranın ardından yeni vade aylarına odaklanacak. Borsa İstanbul’un takvimine göre:

• Standart Vade Başlangıcı: Yeni vade ayına sahip sözleşmeler 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla işlem görmeye başlayacak.

• Detaylı Bilgi: İşleme yeni açılacak sözleşmelere ilişkin tüm detaylar Borsa İstanbul’un resmi web sitesindeki "Sözleşme Değişiklik Dosyası" üzerinden incelenebilecek.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Vade sonu günlerinde piyasalarda oynaklık artış gösterebilir. Özellikle fiziki teslimatlı ve talimata dayalı opsiyon sözleşmelerinde hak kaybı yaşanmaması için aracı kurumlarla irtibatta kalınması ve portföylerin kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Kritik Not: 1 Mayıs’ın tatil olması ve araya giren hafta sonu nedeniyle, yeni pozisyonların açılacağı 4 Mayıs tarihine kadar piyasalarda likidite dengeleri değişebilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.