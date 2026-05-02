4-12 Mayıs tarihleri arasını kapsayan süreçte, dev sanayi kuruluşlarından teknoloji şirketlerine kadar toplam 10 önemli şirket kâr payı dağıtımı yapacak.

Haftanın ilk işlem günüyle birlikte üç şirket süreci başlatıyor:

• Alarko Holding (ALARK): Ortaklarına pay başına net 2,7359 TL ödeyecek.

• Ege Gübre (EGGUB): Pay başına net 2,125 TL nakit kâr payı dağıtacak.

• Kafein Yazılım (KFEIN): Pay başına net 0,0172 TL ödeme yapacak.

6 MAYIS HAK KULLANIMI (ÖDEME 8 MAYIS)

Hafta ortasında temettü trafiği zirveye ulaşıyor. Özellikle Eczacıbaşı Grubu ve finans sektöründe yoğunluk var:

• Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT): Haftanın en yüksek ödemelerinden birini yaparak net 4,8571 TL dağıtacak.

• Oyak Yatırım (OYYAT): Yatırımcılarına pay başına net 3,2081 TL ödeme gerçekleştirecek.

• Eczacıbaşı İlaç (ECILC): Pay başına net 1,4884 TL kâr payı ödeyecek.

• Mavi Giyim (MAVI): Tekstil devinden yatırımcısına net 1,4220 TL ödeme gelecek.

• Naturelgaz (NTGAZ): Pay başına net 0,7391 TL dağıtacak.

• LDR Turizm (LIDER): 4 taksitlik serinin ilk adımı olarak net 0,0303 TL ödeme yapacak.

8 MAYIS HAK KULLANIMI (ÖDEME 12 MAYIS)

Haftanın son temettü hamlesi yapı kimyasalları sektöründen geliyor:

• Kalekim (KLKIM): Pay başına net 0,5543 TL ödeme yapacak. Hak kullanımı cuma günü gerçekleşirken, ödemeler bir sonraki haftanın başında hesaplara geçecek.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK NOTLAR

Temettü alabilmek için, ilgili şirketin hissesine "hak kullanım tarihi"nden bir gün önce sahip olmanız gerekmektedir.

Ödemeler, hak kullanım tarihinden itibaren genellikle T+2 iş gününde (iki işlem günü sonra) nakit olarak hesaplara yansır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.