Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasası, 2026 yılının ilk çeyreğinde büyük bir değişim yaşadı. Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) verilerine göre; Orta Doğu’daki tesislerin hedef alındığı saldırılara rağmen, küresel LNG ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 112,2 milyon tona ulaştı.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ VE KATAR’IN BÜYÜK KAYBI

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, Mart ayında bölgedeki enerji altyapısını vurdu. Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin aksaması ve Ras Laffan gibi dev tesislerin zarar görmesi, geleneksel devlerin ihracat rakamlarını aşağı çekti:

Katar: İhracatı yüzde 33,2 azalarak 14,7 milyon tona düştü. Ülkenin toplam kapasitesinin yüzde 17 oranında azalacağı öngörülüyor.

BAE: Das tesisindeki aksaklıklar nedeniyle ihracat yüzde 39,6 gibi sert bir düşüşle 0,97 milyon tona geriledi.

ABD TARİHİ ZİRVEDE: PAZARIN YENİ HAKİMİ

Orta Doğu’da oluşan arz boşluğunu en hızlı dolduran ülke ABD oldu. Mevcut terminallerdeki işletme oranlarının artması ve yeni ünitelerin devreye girmesiyle ABD, küresel ticaretin merkezine yerleşti:

ABD İhracatı: Yüzde 23,2 artarak 32,3 milyon tona yükseldi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Küresel Pay: ABD, dünya LNG ticaretindeki payını yüzde 28,8’e çıkararak tarihi bir rekor kırdı.

Rusya Hamlesi: Rusya da Katar’ın kaybından pay alarak ihracatını yüzde 8,3 artışla 8,9 milyon tona taşıdı.

AVRUPA’NIN TALEBİ KATLANDI, ÇİN GERİ ÇEKİLDİ

Pazarın talep tarafında ise Avrupa ve Asya arasında belirgin bir ayrışma gözlemlendi:

Avrupa Alarmda: Türkiye ve İngiltere dahil Avrupa’nın LNG ithalatı yüzde 11,1 artarak 40 milyon tona ulaştı. Soğuk hava ve boşalan depolar nedeniyle Avrupa’nın küresel talebi karşılama oranı yüzde 35,1’e çıktı.

Çin’de Düşüş: Yerli üretim ve Rusya’dan gelen boru hattı gazı sayesinde Çin’in LNG ithalatı yüzde 6,3 azaldı.

Güney Kore: İthalatını yüzde 6,9 artırarak kış koşullarına karşı stoklarını güçlendirdi.

Kaynak: Bloomberg

