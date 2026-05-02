BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,23 gibi sınırlı bir artışla 14.442,56 puandan tamamlarken, aracı kurum verileri piyasadaki nakit akışının yönünü ortaya koydu. Garanti BBVA Yatırım, haftayı 936 milyon TL net alışla geride bırakarak dikkat çekti.

MÜŞTERİLERİN GÖZDESİ: TEKNOLOJİ VE FİNANS

Garanti BBVA Yatırım üzerinden işlem yapan yatırımcılar, haftalık bazda en çok yatırım ve teknoloji odaklı hisselere yöneldi. Net alış listesinin zirvesinde yer alan şirketler şunlar oldu:

Tera Yatırım (TERA): 336,1 milyon TL ile haftanın en çok tercih edilen hissesi oldu.

Kontrolmatik (KONTR): 293,5 milyon TL'lik net alışla ikinci sırada yer aldı.

Kuyaş Yatırım (KUYAS): 286,7 milyon TL ile yatırımcı ilgisini çekmeye devam etti.

Akbank (AKBNK): Bankacılık tarafında 281,7 milyon TL'lik alım hacmiyle öne çıktı.

Tera Teknoloji Holding (TEHOL): 207,2 milyon TL ile listeyi takip etti.

EN ÇOK SATIŞ GAYRİMENKUL VE SAVUNMADA YAŞANDI

Yatırımcılar bazı hisselerde ise kâr satışı veya pozisyon azaltma yoluna gitti. Garanti BBVA Yatırım üzerinden haftanın en çok net satış yapılan hisseleri şu şekilde sıralandı:

Peker GYO (PEKGY): 331 milyon TL net satışla listenin ilk sırasında yer aldı.

Aselsan (ASELS): Savunma devinde 285,9 milyon TL'lik çıkış yaşandı.

Özata Denizcilik (OZATD): 167,6 milyon TL satış yedi.

Kardemir (KRDMD): Demir-çelik sektöründe 163,2 milyon TL'lik net satış görüldü.

Emlak Konut GYO (EKGYO): 151,6 milyon TL ile satış listesinin son sırasında yer buldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.