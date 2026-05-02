29 Nisan 2026 tarihli ve 11257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı iştirak kazançlarında uygulanan yüzde 50’lik vergi istisnası için aranan ortaklık payı şartı yüzde 20’ye çekildi.

Bu stratejik hamle, bireysel yatırımcıların yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirmelerini teşvik ederken, vergi yükünü de yarı yarıya azaltma imkânı sunuyor.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Normal şartlarda, Türkiye’de yerleşik bir şirketten alınan temettünün yarısı gelir vergisinden istisna iken, yurt dışından gelen temettülerin tamamı vergiye tabi tutuluyordu.

2023 yılında yapılan düzenleme (GVK Madde 22/4) bu eşitsizliği gidermek adına bir kapı açmış ancak yüzde 50 ortaklık şartı nedeniyle uygulama alanı dar kalmıştı. Yeni kararla birlikte;

• Yurt dışındaki bir şirketin sermayesinin en az yüzde 20’sine sahip olanlar,

• Elde ettikleri kâr payını beyanname verme süresinin sonuna kadar (mart ayı sonu) Türkiye’ye transfer etmeleri durumunda,

• Bu gelirin yüzde 50’sini vergi matrahından indirebilecekler.

VERGİ AVANTAJI: YÜZDE 40 YERİNE YÜZDE 20 VERGİ

Bu düzenleme, özellikle yüksek gelir grubundaki mükellefler için ciddi bir "vergi planlama" aracı sunuyor.

Eğer yurt dışındaki bir şirket üzerinden Eurobond, yabancı hisse senedi veya tahvil yatırımı yapılıyorsa, bu yatırımlardan elde edilen kazançlar doğrudan şahıs olarak değil, şirket temettüsü olarak Türkiye’ye getirildiğinde vergi yükü dramatik bir şekilde düşüyor.

Örnek Senaryo: En üst gelir diliminde yer alan bir yatırımcı, yurt dışı kazancını bu istisna kapsamında Türkiye’ye getirdiğinde, efektif vergi oranı yüzde 40 yerine yüzde 20 seviyesine inmektedir.

KİŞİSEL DEĞİL, KURUMSAL YATIRIM

Uzmanlar, yurt dışı piyasalarda doğrudan şahıs adına işlem yapmak yerine, bu amaçla kurulan bir şirket üzerinden yatırım yapmanın artık çok daha avantajlı olduğunu vurguluyor.

Neden bu yöntem tercih edilmeli?



• Likidite Avantajı: Yurt dışındaki şirket içinde biriken fonlar Türkiye'ye transfer edildiğinde vergi teşviki alınır.

• Geniş Enstrüman Yelpazesi: Şirket portföyündeki Eurobond ve bono gelirleri "temettü" statüsünde ülkeye sokulabilir.

• Yasal Güvence: Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni oran, sermayenin Türkiye'ye akışını yasal bir koruma ve teşvik zırhına büründürmektedir.

Sonuç olarak; 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, küresel ölçekte varlık yöneten Türk yatırımcılar için maliyetleri düşüren ve sermaye girişini hızlandıracak kritik bir dönüm noktası oldu.

