Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sinyallerini verdiği vergi düzenlemeleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile yurt dışı iştirak kazançlarından hizmet ihracatına kadar pek çok alanda vergi yükü hafifletilirken, istisnadan yararlanma şartları da önemli ölçüde kolaylaştırıldı.

Özellikle teknoloji, mühendislik ve veri işleme gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılar için vergi yükü sıfırlandı.

HİZMET İHRACATINDA VERGİYE "YÜZDE 100" MUAFİYET

Yazılımdan mimarlığa, tıbbi raporlamadan veri analizine kadar geniş bir yelpazede yurt dışına hizmet sunan işletmeler için beklenen haber geldi.

Daha önce elde edilen kazancın yüzde 80'ine uygulanan vergi istisnası, yüzde 100’e çıkarıldı.

• Kapsam: Yazılım, tasarım, çağrı merkezi, ürün testi ve veri saklama gibi hizmetler.

• Şart: Kazancın tamamının, beyanname tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi ve faturanın yurt dışındaki müşteri adına kesilmesi gerekiyor.

İŞTİRAK KAZANÇLARINDA BARAJ YÜZDE 20’YE DÜŞTÜ

Yurt dışında şirketi bulunan Türk yatırımcılar için istisnadan yararlanma eşiği aşağı çekildi. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle;

• Yurt dışındaki bir anonim veya limited şirkete ortaklıkta aranan yüzde 50 pay şartı, yüzde 20’ye indirildi.

• Bu düzenleme ile daha küçük paya sahip yatırımcıların da yurt dışından elde ettikleri kâr paylarını Türkiye’ye getirmeleri teşvik ediliyor.

• Şartları sağlayan iştirak kazançlarında istisna oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

DÖVİZ GİRİŞİNE DOĞRUDAN DESTEK

Yeni düzenlemenin temel felsefesi, yurt dışında kazanılan dövizin Türkiye ekonomisine kazandırılması üzerine kurulu.

İndirimlerden yararlanabilmek için en temel kriter, elde edilen kazancın yasal süresi içinde Türkiye'ye transfer edilmesi olarak korundu.