BIST 100 endeksinin yüzde 12,91 oranında değer kazandığı nisan ayında, şirketler de sermaye yapılarını güçlendirmek adına ardı ardına hamleler yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamalara göre tam 17 şirket iç kaynaklarını veya geçmiş dönem karlarını kullanarak bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.

AYIN EN YÜKSEK BEDELSİZ ORANLARI

Nisan ayında bazı şirketler, açıkladıkları devasa artış oranlarıyla dikkatleri üzerine çekti:

• Destek Finans Faktoring (DSTKF): Ayın rekoru Destek Finans'tan geldi. Şirket, bedelsiz oranını revize ederek tam yüzde 1679 oranında bir artış kararı aldı.

• Odine Solutions (ODINE): Yeni nesil teknoloji şirketi, yüzde 1.212,22 gibi çarpıcı bir oranla sermayesini 1,45 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı.

• Altınkılıç Gıda (ALKLC): Gıda sektörünün güçlü ismi, iç kaynaklarını kullanarak yüzde 1200 oranında bedelsiz artırıma gidiyor.

• SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): Savunma sanayi temsilcisi, sermayesini yüzde 1000 oranında artırarak yatırımcısına bedelsiz pay dağıtacak.

ÖNE ÇIKAN DİĞER SERMAYE ARTIRIMLARI

Ay boyunca farklı sektörlerden pek çok şirket, özkaynaklarını sermayeye ilave etme kararı aldı:

Teknoloji ve Enerji Grubu



• Merko Gıda (MERKO): Sermaye tavanı artırımı sonrası kararını revize ederek yüzde 638,33 oranında artışa gitti.

• Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): İç kaynaklardan yüzde 300 oranında bedelsiz pay dağıtacak.

• YEO Teknoloji (YEOTK): Hem kar payı hem de enflasyon düzeltme farklarını kullanarak toplamda yüzde 133,80 oranında artırım yapacak.

Sanayi ve Ticaret Grubu



• BMS Birleşik Metal (BMSTL): İç kaynaklardan yüzde 100 oranında artış kararı aldı.

• Mercan Kimya (MERCN): Hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere yüzde 200 bedelsiz kararı verdi.

• Ostim Endüstriyel (OSTIM): yüzde 35 oranında mütevazı ama stratejik bir artışa gitti.

Finans ve GYO Sektörü



• Halk GYO (HLGYO): Nisan ayını kapatan şirket, genel kurul onayıyla yüzde 56,25 oranında bedelsiz pay dağıtacak.

• Türkiye Sigorta (TURSG): Genel kurulda alınan kararla sermayesini yüzde 100 artırarak 20 milyar TL'ye yükseltiyor.

• Ulusal Faktoring (ULUFA): Olağanüstü yedeklerini kullanarak yüzde 100 oranında bedelsiz kararı aldı.

• Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): Kar payından karşılanmak üzere yüzde 20 oranında artış yapacak.

Madencilik Sektörü



Nisan ayının son haftasında gelen kararlar arasında Vişne Madencilik'in kâr odaklı hamlesi öne çıktı:

Vişne Madencilik (VSNMD): 27 Nisan'da açıklanan karara göre şirket, 64,5 milyon TL'lik net dağıtılabilir dönem kârının neredeyse tamamını (yüzde 99,65) hissedarlarına dağıtıyor. Bu doğrultuda yatırımcılar, kâr payından karşılanmak üzere yüzde 55 oranında bedelsiz pay alacak.

REYSAŞ GRUBUNDA REVİZYON RÜZGARI

Reysaş Grubu şirketleri (RYSAS ve RYGYO), SPK’nın talebi doğrultusunda finansal raporlarını güncelleyerek bedelsiz oranlarını yukarı yönlü revize ettiler.

• Reysaş GYO, bedelsiz oranını yüzde 100'den yüzde 250'ye;

• Reysaş Lojistik ise yüzde 50'den yüzde 100'e çıkardı.

Her iki şirket de bedelli sermaye artırımı süreçlerini de eş zamanlı olarak yürütmeye devam ediyor.

Not: Bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcıların elindeki hisse sayısını artırırken hisse fiyatının aynı oranda bölünmesine neden olur. Bu işlem şirketin kasasına nakit girişi sağlamasa da hisse likiditesini artırması ve özkaynak gücünü göstermesi açısından piyasalar tarafından genellikle pozitif karşılanır.

